The Telegraph: в США опасаются, что после покушения на Скрипаля под угрозой другие российские перебежчики

В Белом доме считают, что вслед за отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Кремль может организовать покушение на других перебежчиков из России, которые перебрались на Запад после обмена на разоблаченных в США российских шпионов. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой высокопоставленных чиновников из американской администрации.

По словам источников, в Вашингтоне считают, что российским двойным агентам, проживающим в США, после химатаки в Солсбери грозит опасность.

Сергей Скрипаль, в марте подвергшийся, по данным Лондона, воздействию нервно-паралитического газа вместе с дочерью Юлией, был одним из четырех россиян, осужденных на родине и переданных Западу в 2010 году. Эксперт по ядерному оружию Игорь Сутягин, как и Скрипаль, отправился в Великобританию, бывший сотрудник СВР Александр Запорожский и экс-офицер КГБ Геннадий Василенко поселились в США. В свою очередь, 10 россиян, уличенных Вашингтоном в шпионской деятельности, были отпущены в Москву.

Ранее считалось, что жизни перебежчиков, участвовавших в обмене шпионами, ничто не угрожает, так как процедура была официально согласована правительствами стран, вовлеченных в переговоры, говорится в статье. Однако после химатаки на Скрипаля в Белом доме обеспокоились тем, что жертвами очередного покушения могут стать освобожденные в РФ двойные агенты.

Высокопоставленный источник в администрации отметил, что у Вашингтона имеются серьезные опасения как по поводу перебежчиков, переданных Западу вместе со Скрипалем, так и в отношении любых критиков Кремля, проживающих в Соединенных Штатах. В США считают, что даже протесты международной общественности против отравления Скрипаля не помешают России устроить очередные покушения.

Напомним, бывший руководитель сектора военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Игорь Сутягин был приговорен в 2007 году Мосгорсудом к 15 годам заключения за измену родине. Сергей Скрипаль в 2006 году получил 13-летний срок за шпионаж в пользу Великобритании. Бывший сотрудник СВР Александр Запорожский был осужден за шпионаж на 18 лет в 2003 году.

Бывшего майора КГБ Геннадия Василенко арестовали в 1998 году за контакты с сотрудником ЦРУ. В 2006 году он был приговорен Головинским райсудом Москвы к трем годам колонии-поселения за незаконное хранение оружия, изготовление взрывчатки и применение насилия к представителю власти. Во второй раз его осудили за попытку дачи взятки руководству спецколонии N11 для бывших сотрудников правоохранительных органов, в которой он содержался.

Комментируя ухудшение отношений между Россией и США, высокопоставленный американский чиновник заявил, что страны достигли “тупика”. Возможно, Вашингтону и Москве придется начинать с нуля восстановление отношений, предположил он. По словам источника, несмотря на явное нежелание Дональда Трампа напрямую критиковать президента РФ Владимира Путина, американский лидер “на 100%” поддерживает недавно введенные новые санкции против людей, близких к Кремлю.

По версии источников, целью покушения на Скрипаля было дать ясный сигнал другим россиянам, которые могут рассматривать возможность работы с иностранными разведками, чтобы заставить их отказаться от таких планов.

Накануне британская газета The Times сообщила, что Сергей и Юлия Скрипали, которые постепенно восстанавливаются после химатаки, могут переехать из Великобритании в США под защиту ЦРУ и получить там новые личности.

По данным издания, такой вариант обсуждается, чтобы избежать новых попыток убийства Скрипалей. Вопрос о возможной смене места жительства британская MI-6 обсуждает с ЦРУ, говорилось в статье. The Times указывала, что Скрипали могут выбрать в качестве места переселения и другую страну – Канаду, Австралию или Новую Зеландию, но наиболее очевидным местом все же являются США, поскольку там их будет проще всего защитить.

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