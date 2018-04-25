The Wall Street Journal: до введения санкций против «Северного потока-2» остались недели

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США в ближайшие недели могут ввести санкции против компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2», написала газета The Wall Street Journal .

Подготовка законопроекта о новых ограничениях почти завершена. Главный вопрос — кого конкретно затронут санкции. Помимо компаний, ответственных за укладку труб в Балтийском море, ограничительные меры могут ввести в отношении банков и организаций, которые финансируют строительство газопровода. Изданию о законопроекте рассказали американские чиновники — как действующие, так и бывшие. Вашингтон уведомит Евросоюз перед введением санкций, добавили они, уточнив, что это произойдёт в ближайшие несколько недель. Сейчас Белый дом дорабатывает документ вместе с Госдепартаментом, министерством торговли и ещё рядом ведомств.

Источники издания напомнили, что год назад президент Трамп с одобрения Конгресса получил возможность вводить санкции против компаний и лиц, которые работают над проектом «Северный поток-2». К тому же, президент США недавно открыто выступал против газопровода, который пойдёт по морю из России в Германию в обход Украины и Польши. Белый дом как пишет американское издание опасается, что новая труба даст Кремлю политический рычаг и увеличит энергозависимость Европы от российского газа.

Новые санкции не остановят проект «Северный поток-2», считают в Москве. Россия утверждает, что готова к таким действиям США. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Мощность трубы составит 55 миллиардов кубов газа в год.

Санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток-2» могут стать для России серьезной проблемой. Такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов. По словам эксперта, заменить доходы от продажи нефти и газа России пока нечем, поэтому санкции в отношении «Северного потока-2» могут нанести сильный ущерб нашей стране.

Напомним, «Северный поток-2» дублирует уже действующий трубопровод между Россией и Германией. Соглашение о прокладке двух новых ниток «Северного потока» по дну Балтийского моря из России в Германию было подписано в сентябре 2015 года. Мощность нового трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

NEWSru.com