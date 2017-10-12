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Тиллерсон потребовал от Турции доказательств вины задержанного сотрудника генконсульства

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 13:20   |   Комментариев: 0

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от Турции представить доказательства в связи с обвинениями задержанных сотрудников дипмиссии США в Анкаре. Он переговорил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону.

Содержание разговора передала журналистам пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт: “Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел Турции свою глубокую озабоченность в связи с задержанием турецких граждан, работавших в дипломатической миссии США в Турции, и нескольких американцев”.(Цитата по ТАСС.)

Тиллерсон “подчеркнул важность транспарентности по отношению к обвинениям, озвученным турецким правительством, а также необходимость того, чтобы Турция представила доказательства, подкрепляющие эти обвинения”.

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Произошло это после того, как сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и его организацией.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году.

NEWSru.com

Метки: 

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