Тимур Шаов с концертом – в Вильнюсе

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20 апреля в 19.00 в столице выступит со своей группой этот замечательный исполнитель, поэт и композитор с программой «Песни из нового альбома, лучшие старые песни и песни по вашим заявкам!»

Тимур Шаов стоит особняком от многочисленного отряда бардов, авторов, исполнителей, достаточно прогнозируемых и лирично банальных. Тимур Шаов и его группа — это гремучая смесь из бардовской песни, с мощным и обаятельным замесом Битлз и фламенко в музыке, и отличными, сатиричными и остроумнейшими текстами, поэтому его неслучайно называют «поющий Жванецкий».

Песни Шаова любит театральный люд, они сюжетны, драматургичны. В YouTube сотни любительских клипов, сделанных благодарными слушателями на его песни. Они, как зеркало, отражают наше непростое время, и всегда с надеждой, что все обязательно изменится к лучшему.

Если есть у поклонников его творчества в Литве личные пожелания, направляйте заявки на: koncertai@tavokoncertai.lt, и они будут исполнены!

Вместе с Тимуром на сцену выйдут его друзья-музыканты: гитарист Николай Григорьев и Михаил Махович, которого называют «золотой мандолиной России».

Билеты на единственный концерт Тимура Шаова и его группы продаются во всех кассах Bilietai.lt. Информация по концерту и предварительный заказ билетов: +370 645 36403; +370 67176502.