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Белорусский государственный музыкальный театр представляет «Титаник» — спектакль о любви и надежде, о человеческих ценностях и спасении.

«Какая горькая ирония – непотопляемый корабль идет ко дну в первом же рейсе, при полном штиле, всего за каких-то полтора часа. И это – символ могущества человека, воплощённый в металле вызов природе, и ему ничего не страшно, он велик, прекрасен и непобедим, он открыл эру безграничного процветания, и нет такой силы в мире, которая могла бы ему помешать.»

«Мы создали свои «Титаники» — из лучших материалов, руками исключительных специалистов, снабдив их самыми надежными рекомендациями. Но и нам грозит опасность поддаться чувству излишней самоуверенности, не заметить риска, пренебречь обязанностями. И за это мы заплатим жестокую цену. Трагический урок 1912 года не следует забывать и в эпоху турбореактивных самолетов, ракетных двигателей и атомных электростанций.» М. Губачек.

Образ «Титаника» в балете является метафорой – устоявшаяся модель общества, в которой существует классовое разделение. Общество, живущее по определенным законам и канонам, в один момент дает трещину и терпит бедствие. Люди попадают в обстоятельства, в которых обесценивается материальное, а спасает их жизни духовное.

Либретто Сергея Микеля. Балет в 2-х действиях 12+, 43 артиста на сцене.

Продолжительность спектакля 1 час 45 минут.

2019.02.15 в Клайпеде Дворец Рыбаков, 2019.02.17 в Вильнюсе в концертном зале Компенса.

Действие 1

Картина 1

Суета перед отплытием

10 апреля 1912 года. Англия, Саутгемптон, причал.

Толпа людей заполняет пирс рядом с «Титаником». Капитан Смит и экипаж на корабле. Пассажиры от первого до третьего классов в предвкушении волнительного плавания. Появляются главные герои балета: Маргарет и Уильям. Джеймс со своим другом бегут на корабль, выбравшись из очередной переделки. Семья басков Ускаду торопливо идет а корабль – они плывут за новой жизнью в Америку. Старуха на причале с букетом «мертвых» цветов, предвидит катастрофу.

Людской поток стремится на борт корабля.

Картина 2

Борт «Титаника»

11-12 апреля. Палубы лайнера

Пассажиры 1 и 2 классов прогуливаются по палубе. Появляется Джеймс, он бросает взгляд на палубу первого класса и видит Маргарет. Палуба между ними – целая пропасть, она из семьи богатых аристократов, он – бедный художник-путешественник. Их глаза устремляются сквозь бездну между мирами. Но, Джеймс видит Уильяма, подошедшего к Маргарет.

Пассажиры 3 класса вместе с семьей Ускаду прогуливаются по палубе.

Маргарет в отчаянии. Джеймс не дает совершить ей самоубийство. Они одни на корме лайнера. На помощь приходит жених Маргарет, в знак благодарности за спасение невесты, Уильям приглашает Джеймса на ужин.

Картина 3

Ужин в салоне

13 апреля. Салон первого класса

Блестящий легкий вальс сменяет напряженное танго. Джеймсу и Маргарет некомфортно, они решают сбежать.

Картина 4

Настоящее веселье

Палуба третьего класса

Люди всех возрастов танцуют в общем порыве. Здесь и Джо, и семья Ускаду, все пассажиры третьего класса. Маргарет и Джеймс вместе, она в данный момент – любимица публики среди народа третьего класса.

Действие 2

Картина 5

Атлантика

14 апреля 1912 года. Прогулочная палуба.

Между Маргарет и Уильямом разгорается ссора, но их прерывает компания из представителей высшего общества – дамы и джентльмены, гуляющие по палубе. Джеймс незаметно пробрался на палубу первого класса. Группа аристократов увлекает Уильяма. Маргарет и Джеймс снова вместе. Не привлекая внимания, они прячутся. Семейство мигрантов Басков прогуливаются по палубе.

Картина 6

Маргарет и Джеймс

«Титаник» скользит по океану, черному и спокойному. Джеймс и Маргарет проводят время до самой ночи. Они счастливы вместе.

Картина 7

Столкновение

Капитан Смит и его старший помощник Уайлд вглядывается в пелену из черного стекла, которой становится Атлантика. Впередсмотрящий Флит бросив взгляд вперед, видит айсберг.

На прогулочной палубе появляются пассажиры. Нарастает тревога и паника. Люди понимают, что «непотопляемый корабль» идет ко дну. Царит хаос и замешательство.

Картина 8

На воде

Пассажиры, которым не хватило мест в спасательных шлюпках.

Картина 9

Расставание

Джеймс и Маргарет дрейфуют под сияющими звездами.

Джеймс обездвижен, схватившись за край обломка, на котором лежит Маргарет.

Картина 10

Спасшиеся

15 апреля 1912 года. Атлантический океан.