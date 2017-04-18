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Токио рассматривает возможность развертывания армии из-за ракет Северной Кореи

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 18, 11:07   |   Комментариев: 0

Токио впервые после вступления в силу пакета законов, дающих право силам самообороны Японии принимать участие в боевых действиях за границей, рассматривает возможность развертывания армии. Это может произойти в случае попадания в японские территориальные воды ракеты Северной Кореи.

29 марта 2016 года в Японии вступил в силу пакет законов, расширяющий возможности использования сил самообороны страны. Поправки в законодательство впервые после Второй мировой войны дали право японским военным участвовать в боевых действиях за границей и защищать своих союзников.

Также изменения в законодательстве предусматривают три степени опасности, при которых вводится регламентация для сил самообороны Японии, пишет японская газета Yomiuri Shimbun. Первая и самая низкая степень рассматривается как “возможность вооруженного нападения” и предполагает строительство оборонных объектов. Вторая – “угроза вооруженного нападения неизбежна”, и силы самообороны в этом случае могут быть развернуты на линии фронта. Третья степень означает непосредственно вооруженное нападение и предусматривает право “отбиваться силой”.

Carl Vinson все еще далек от Северной Кореи

Как отмечает издание, пока Токио ни разу не рассматривал возможность практического применения этих степеней.

При этом попадание баллистической ракеты КНДР в японские территориальные воды будет расцениваться как “неминуемая ситуация вооруженного нападения”. В этом случае могут быть развернуты силы самообороны Японии.

Вместе с тем собеседник газеты отметил “умеренный характер” рассматриваемых японским правительством мер, сообщает РИА “Новости”. По его словам, прямое отражение ракетного удара могло бы спровоцировать КНДР к более “агрессивному поведению”.

Накануне Северная Корея заявила о намерении чаще, каждую неделю, проводить ракетные испытания, несмотря на возрастающую напряженность в отношениях с США. При этом в северокорейском МИДе допустили начало “полномасштабной войны” в случае начала военных действий со стороны Соединенных Штатов.

Утром 16 апреля КНДР предприняла неудачную попытку ракетного запуска, сообщили в вооруженных силах Южной Кореи. При этом не уточнялось, ракету какого типа попытался запустить Пхеньян.

Япония вдвое увеличит численность женщин в армии

Тем временем стало известно о намерении Японии удвоить численность женщин в вооруженных силах и довести ее примерно до 12% от личного состава. Об этом объявила во вторник, 18 апреля, на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Томоми Инада, сообщает ТАСС.

По словам Инады, с целью увеличения численности женщин в рядах японской армии отменяются ограничения на их набор в танковые, разведывательные, пехотные и парашютно-десантные подразделения. “Мы стремимся к построению привлекательных сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе, – заявила глава Минобороны. – Мы фактически отменяем все ограничения и будем способствовать привлечению женщин на службу, создавая для этого необходимые условия”.

Ранее в вооруженных силах Японии уже был разрешен набор женщин в боевые подразделения ВМС и ВВС. В частности, они пилотируют истребители, а в 2016 году впервые в истории страны женщина была назначена командиром ракетного корабля.

Тем не менее ограничения остаются в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам. Также они распространяются на службу на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные помещения.

Ранее в вооруженных силах Японии в подразделения, имеющие отношение к непосредственным боевым действиям, разрешалось принимать только мужчин. Эти ограничения были в значительной степени отменены в 1993 году и впоследствии неоднократно смягчались. По данным японского Минобороны, на конец 2016 года в силах самообороны страны служили около 14 тысяч женщин, что составляет чуть более 6% от их численности. Войска в Японии набираются на добровольной основе.

Carl Vinson все еще далек от Северной Кореи

Тем временем появились новые сведения о возможном местоположении американского авианосца Carl Vinson, отправленного 9 апреля ВМС США к берегам Корейского полуострова в составе ударной группы. Еще на минувшей неделе разведывательно-аналитическая компания Stratfor сообщила о приближении корабля к КНДР на расстояние удара.

Однако портал Defense News предполагает, что после выхода из Сингапура Carl Vinson с кораблями сопровождения не пошел напрямую к Корейскому полуострову, а провел в Индийском океане учения с ВМС Австралии. Согласно опубликованным ВМС США фотографиям, по состоянию на 15 апреля авианосец находился в проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра, то есть более чем в 5,6 тысячи км от Кореи.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца Carl Vinson входят ракетный крейсер Lake Champlain и два эсминца. Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. Корабли также оснащены системой ПРО Aegis, что позволяет использовать их для защиты от северокорейских ракет.


NEWSru.com

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