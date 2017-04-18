Токио рассматривает возможность развертывания армии из-за ракет Северной Кореи

Токио впервые после вступления в силу пакета законов, дающих право силам самообороны Японии принимать участие в боевых действиях за границей, рассматривает возможность развертывания армии. Это может произойти в случае попадания в японские территориальные воды ракеты Северной Кореи.

29 марта 2016 года в Японии вступил в силу пакет законов, расширяющий возможности использования сил самообороны страны. Поправки в законодательство впервые после Второй мировой войны дали право японским военным участвовать в боевых действиях за границей и защищать своих союзников.

Также изменения в законодательстве предусматривают три степени опасности, при которых вводится регламентация для сил самообороны Японии, пишет японская газета Yomiuri Shimbun. Первая и самая низкая степень рассматривается как “возможность вооруженного нападения” и предполагает строительство оборонных объектов. Вторая – “угроза вооруженного нападения неизбежна”, и силы самообороны в этом случае могут быть развернуты на линии фронта. Третья степень означает непосредственно вооруженное нападение и предусматривает право “отбиваться силой”.

– Carl Vinson все еще далек от Северной Кореи

Как отмечает издание, пока Токио ни разу не рассматривал возможность практического применения этих степеней.

При этом попадание баллистической ракеты КНДР в японские территориальные воды будет расцениваться как “неминуемая ситуация вооруженного нападения”. В этом случае могут быть развернуты силы самообороны Японии.

Вместе с тем собеседник газеты отметил “умеренный характер” рассматриваемых японским правительством мер, сообщает РИА “Новости”. По его словам, прямое отражение ракетного удара могло бы спровоцировать КНДР к более “агрессивному поведению”.

Накануне Северная Корея заявила о намерении чаще, каждую неделю, проводить ракетные испытания, несмотря на возрастающую напряженность в отношениях с США. При этом в северокорейском МИДе допустили начало “полномасштабной войны” в случае начала военных действий со стороны Соединенных Штатов.

Утром 16 апреля КНДР предприняла неудачную попытку ракетного запуска, сообщили в вооруженных силах Южной Кореи. При этом не уточнялось, ракету какого типа попытался запустить Пхеньян.

Япония вдвое увеличит численность женщин в армии

Тем временем стало известно о намерении Японии удвоить численность женщин в вооруженных силах и довести ее примерно до 12% от личного состава. Об этом объявила во вторник, 18 апреля, на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Томоми Инада, сообщает ТАСС.

По словам Инады, с целью увеличения численности женщин в рядах японской армии отменяются ограничения на их набор в танковые, разведывательные, пехотные и парашютно-десантные подразделения. “Мы стремимся к построению привлекательных сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе, – заявила глава Минобороны. – Мы фактически отменяем все ограничения и будем способствовать привлечению женщин на службу, создавая для этого необходимые условия”.

Ранее в вооруженных силах Японии уже был разрешен набор женщин в боевые подразделения ВМС и ВВС. В частности, они пилотируют истребители, а в 2016 году впервые в истории страны женщина была назначена командиром ракетного корабля.

Тем не менее ограничения остаются в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам. Также они распространяются на службу на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные помещения.

Ранее в вооруженных силах Японии в подразделения, имеющие отношение к непосредственным боевым действиям, разрешалось принимать только мужчин. Эти ограничения были в значительной степени отменены в 1993 году и впоследствии неоднократно смягчались. По данным японского Минобороны, на конец 2016 года в силах самообороны страны служили около 14 тысяч женщин, что составляет чуть более 6% от их численности. Войска в Японии набираются на добровольной основе.

Carl Vinson все еще далек от Северной Кореи

Тем временем появились новые сведения о возможном местоположении американского авианосца Carl Vinson, отправленного 9 апреля ВМС США к берегам Корейского полуострова в составе ударной группы. Еще на минувшей неделе разведывательно-аналитическая компания Stratfor сообщила о приближении корабля к КНДР на расстояние удара.

Однако портал Defense News предполагает, что после выхода из Сингапура Carl Vinson с кораблями сопровождения не пошел напрямую к Корейскому полуострову, а провел в Индийском океане учения с ВМС Австралии. Согласно опубликованным ВМС США фотографиям, по состоянию на 15 апреля авианосец находился в проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра, то есть более чем в 5,6 тысячи км от Кореи.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца Carl Vinson входят ракетный крейсер Lake Champlain и два эсминца. Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. Корабли также оснащены системой ПРО Aegis, что позволяет использовать их для защиты от северокорейских ракет.



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Метки: Армия, боевые действия, КНДР, Северная Корея, Япония