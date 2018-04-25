Томас Венцлова возвращается

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После сорокалетней эмиграции литовский поэт, публицист, переводчик, лауреат Национальной премии Томас Венцлова переезжает жить в Вильнюс.

Профессор-эмерит Йельского университета США в последние годы проводил много времени в Литве и подтвердил новостному агентству BNS, что совсем скоро они с женой намерены навсегда вернуться в столицу Литвы, где совсем недавно приобрели квартиру.

«Уже шесть лет я являюсь профессором-эмеритом Йельского университета, то есть больше не преподаю и у меня нет прямых обязанностей со студентами. С США я никогда сильно не сживался, хотя у меня там дети и внуки, – я всегда больше любил Европу, в которой старался проводить и проводил едва ли не половину времени», – сказал Т. Венцлова.

По его словам, пока он не получил академических предложений в Литве и не ищет их, а жить собирается на средства от творчества и пенсию.

Т. Венцлова родился в 1937 году в семье советского писателя и политического деятеля Антанаса Венцловы и Элизы Рачкаускайте-Венцловене, в 1960 году окончил в Вильнюсском университете (ВУ) отделение литовской филологии, работал в Институте истории ВУ, в 1961–1965 годах жил в Москве, где познакомился с подвергавшимися гонениям представителями русской культуры, в 1966 году сдружился с поэтом Иосифом Бродским, который получил впоследствии Нобелевскую премию по литературе. Т. Венцлова рано стал оказывать сопротивление советской идеологии.

В начале 1968 года он вместе с русскими диссидентами подписал протест в связи с делом диссидентов Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова, в семидесятые годы активно участвовал в диссидентской деятельности – написал открытое письмо Центральному комитету Компартии Литвы, имел отношение к созданию в 1976 году литовской Хельсинкской группы, участвовал в ее деятельности. В 1977 году из-за преследований со стороны советской власти Т. Венцлова эмигрировал в США, работал в Калифорнийском университете в Беркли, университете штата Огайо, с 1980 года преподавал в Йельском университете. Он был лишен гражданства Советского Союза – это стало для писателя своего рода ссылкой.

Информация «ЛК», BNS