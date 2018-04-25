Тони Блэр: Лондону придется просить у Евросоюза больше времени для Brexit

🔊 Воспроизвести

Бывший британский премьер-министр Тони Блэр считает, что Лондон должен быть готов попросить у Евросоюза больше времени для Brexit. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном интервью газете El Pais, передает ТАСС.

«Думаю, что мы должны начинать готовиться к тому, чтобы запросить продления статьи 50, — отметил Блэр. — Думаю, что эта пролонгация неизбежна». По мнению экс-премьера, «важно, чтобы европейские лидеры прекратили концентрироваться на Brexit без соглашения, этого не произойдет».

«Существует огромное парламентское большинство против этого варианта», — уточнил он. «Я думаю, что очень важно, чтобы Европа взяла на себя инициативу и четко сказала, что если Соединенное Королевство готово изменить свое мнение, она была бы готова выслушать», — добавил экс-премьер.

Комментируя возможность еще одного плебисцита по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС, Блэр отметил: «В парламенте все еще нет достаточной поддержки второго референдума».

«Я понимаю сомнения и тревогу, порожденные идеей второго референдума, но если нет возможности договориться о выходе и все заблокировано, и если существует широкий консенсус, что без соглашения не может быть выхода из ЕС, я думаю, что референдум — единственный способ урегулировать все это», — считает Блэр, который, напомним, возглавлял правительство Великобритании в 1997-2007 годах

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашение с ЕС об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Для того чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

NEWSru.com

Photo by Center for American Progress on Foter.com / CC BY-ND