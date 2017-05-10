Тонкая топорная работа

Взял Лихван теленка и разделил его на все 16 наших родов, дав каждому характеристику.

Так скульптор Иван Супрунчик начинает рассказ о своем творчестве и истории родных Теребличей. Эта деревенька в Столинском районе Брестской области — самая глубинка Белорусского Полесья. Цивилизация пришла сюда совсем недавно, стала исчезать здешняя самобытность.

Прикоснуться к ней сегодня можно в центре деревянной скульптуры Ивана Супрунчика. Когда–то работал в библиотечной сфере, но, будучи художником по призванию, увлекся деревянной скульптурой и этнографией. Собирал в округе все, что касается истории здешних мест. Так под одной крышей ужились изваяния–легенды, вырубленные исключительно топором, и артефакты, которыми интересуются ученые.

…Центр деревянной скульптуры — это обычная деревенская хата. Так было задумано изначально. С порога гостей встречают местные «жители». Всем им уже более тысячи лет. Это родоначальники теребличских фамилий. Легенда о том, как каждый из родов получил прозвище, дошла и до нынешнего поколения, а Иван Супрунчик материализовал ее в статуях.

— Лихван, разделивший теленка, был умным человеком, — рассказывает мастер. — Подметил особенности каждой семьи.

Клубом дал прысы (губы на местном диалекте. — Авт.), потому что там Евмен лысый. В этом роду и сейчас хлопцы в тридцать лет лысые. Кашевским роги, те не уступают с дороги. Они и сейчас такие же упрямые. Казаком — уши, у них не было ни хлеба, ни колотуши…

Сам Иван Супрунчик родом из Стрельцов. Им Лихван оставил пляхи (желудок. — Авт.), поскольку приезжали к ним паны да ляхи. Вот и мастер часто встречает почетных гостей. Президент Беларуси даже подарил ему топор, который пополнил выставку ценных экспонатов.

А рядом с праотцами деревни — черная статуя. Иван Супрунчик называет ее бабой рода. Она выполнена из мореного дуба, который тысячелетиями пролежал в местной реке. Скульптор рассуждает:

— Человек рождается, женится, создает семью и умирает. Об этом и мои работы.

Вот композиция: женщину тянут на санях, а рядом с ней — горшок. Это, объясняет Иван Супрунчик, древняя местная традиция:

— Когда человек рождался, баба–повитуха варила кашу, потом ее на санках везли и зимой, и летом, чтобы она завязала пуповину младенцу. Сейчас уже мало кто помнит, что через эти края проходил сухопутный участок торгового пути «из варяг в греки». Корабли тянули по земле. Наши предки интерпретировали это так. А каша варилась из даров земли и подносилась богам. Потом ее делили между собой.

Еще одна скульптура: девушка в странном головном уборе, напоминающем птицу. Форма символична. Здесь верили, что после смерти души превращаются в пернатых, устремляясь в небо. А с головы барышню покрывает фата. Только называется она тут «сарпанок». Иван Супрунчик рассказывает: каждая молодица с 15–16 лет должна была выткать его себе, чтобы ее покрыли им на свадьбу.

Почему «сарпанок»? Ответа у местных краеведов нет. Иван Супрунчик предполагает южное происхождение слова. Википедия дает вариант. Серпанок в украинском, а дымка в русском варианте — это очень легкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Предназначена главным образом для дамского туалета, а также идет на драпировки, занавески. Популярна на Востоке. Так что мастер, похоже, не далек от истины.

Работы скульптора дополняют артефакты. Вот — капище бога Ярило. Его Иван Супрунчик нашел в пересохшей реке неподалеку от деревни. Сколько ему лет, можно только гадать. Неизвестен возраст и древней лодки, найденной также в здешних окрестностях. А 130–килограммовый якорь датируется 1121 годом. Это, уверен мастер, «привет» от древнего торгового пути:

— Вероятно, это якорь с торговых кораблей.

Еще одна композиция посвящена… эвтаназии. Ее, оказывается, полешуки практиковали в язычестве. Обряд, конечно, по нашим меркам дикий, но в те времена, говорит мастер, был явлением обычным:

— Когда человек понимал, что становился обузой для рода, он собирал семью и говорил: давай лопатину (так и назывался обряд. — Авт.). Ею на гумне ворошили обмолоченное зерно. Он садился, а родные брали лопатину и забивали его. Отсюда и однокоренные фамилии, и название села Лопатино возле Пинска.

Рядом с древней историей — новейшая. В центре внимания ее трагическая страница, Великая Отечественная война, унесшая жизни 41 жителя Теребличей. Души погибших тоже нашли отражение в скульптурах Ивана Супрунчика, дядю которого гитлеровцы замучили в Освенциме.

А вот мир конца XX и начала нынешнего века Иван Супрунчик отражает не только в скульптурах, но и картинах. В них — размышления о вечных ценностях, борьбе добра и зла, современных проблемах. На одной из картин вчерашний коммунист стоит у церкви со свечкой в руках. На другой путешественник выбирает путь между черным и красным квадратами. На третьей — пожилой крестьянин склонился над птенцом аиста, выброшенным из гнезда.

Иван Супрунчик уверен, этот старик размышляет как раз о том, что сегодня человечество утрачивает: почитание предков, любовь к своей Родине.

Своим юным последователям, а их более сотни, Иван Супрунчик пытается привить интерес к творчеству. А посторонним всех своих секретов не раскрывает. Говорит только, что топором из–за плеча махать не надо и дерево само подскажет, что сделать…

Александр Митюков.

Метки: N19 (1159) 11 мая