Топ-10 лучших игроков из стран Балтии в России

Лучшие легионеры чемпионата России по футболу из стран Балтии — кто они? Championat.com предлагает свой вариант Топ-10 . Разумеется, этот рейтинг субъективен: в десятку лучших вошли шесть футболистов из Литвы и только по два — из Эстонии и Латвии.

Серия материалов о лучших легионерах чемпионатов России с постсоветского пространства — крупный проект «Чемпионата». Это список ста лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России. Первый выпуск был посвящен футболистам из Беларуси, второй – легионерам из Армении, третий – игрокам из Молдавии. На очереди – десятка горячих парней из стран Балтики.

10. Игнас Дедура, Литва («Торпедо-ЗИЛ», 2001, 10 матчей, «Спартак», 2004-2009, 42 матча, 3 гола).

Кому-то наличие Дедуры в этом списке может показаться странным. Особенно болельщикам «Спартака», которые не раз хватались за голову после чудачеств Игнаса в обороне. Он не всегда был игроком основы, несколько раз переводился в дубль, но, согласитесь, их связка с Неманьей Видичем действительно была одной из лучших в «Спартаке» 2000-х. Да и Дедура был по-настоящему командным игроком. Ну и не забываем про четыре серебра, завоеванные им в составе красно-белых. Одно из них — в команде Александра Старкова. Кстати. До переезда в Москву пару сезонов он провел в «Сконто».

Константин Васильев, Эстония («Амкар», 2011-2014, 63 матча, 4 гола).

Васильев – один из самых ярких персонажей в сборной Эстонии за последние годы. Круче него разве что защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван. В «Амкаре», в отличие от сборной, Константин на ведущих ролях не был. Тогда в Перми заправляли Пеев и его болгарские напарники. Васильев же не чурался черновой работы, добросовестно играл в подыгрыше. Забивал редко, но, если делал это, голы получались на загляденье.

Александр Колинько, Латвия («Ростов», 2003-2004, 27 матчей, пропустил 36 мячей, «Рубин», 2005-2007, 69 матчей, пропустил 85 мячей, «Спартак-Нальчик», 2010, 8 матчей, пропустил 10 мячей).

В начале 2000-х Колинько считался одним из самых перспективных вратарей с постсоветского пространства. Во всяком случае, абы кого в Англию не приглашают. На протяжении трех лет он был основным в лондонском «Кристал Пэлас». Ходило много слухов о переходе Колинько в «Спартак», но в итоге Александру суждено было показать класс в «Ростове» и «Рубине». В этих клубах он провел лучший этап карьеры. По крайней мере, в России. В «Спартаке» он все же оказался. Правда, не московском. Отыграв восемь матчей за «Нальчик», Александр провел четыре сезона в калининградской «Балтике», вернулся на родину, где до 39 лет защищал цвета «Спартака» из Юрмалы, а по завершении карьеры стал его тренером.

Эдгарас Янкаускас, Литва (ЦСКА, 1996, 18 матчей, 9 голов, «Торпедо», 1997, 29 матчей, 10 голов).

Много ли вы знаете футболистов, после отъезда из России побеждавших в Лиге чемпионов? Эдгарас Янкаускас находится в этом малочисленном элитном клубе. В России литовский нападающий провел всего два сезона, но и по ним было видно, что парень из Прибалтики обладает большим талантом. Результативность Янкаускаса оценили за рубежом. В 1998-м он перебрался в «Брюгге» и следующие 12 лет мотался по всему миру. Завоевав трофеи в Португалии, Бельгии и Шотландии, выиграв Лигу чемпионов и Кубок УЕФА с «Порту», на закате карьеры Янкаускас вернулся в Россию, чтобы в футболке «Факела» заставить воронежских болельщиков ностальгировать (сезон 2008 года он провел в «Сконто»). Сегодня Янкаускас — главный тренер сборной Литвы.

Сергей Парейко, Эстония («Ротор», 2001-2004, 51 матч, пропустил 77 мячей, «Томь», 2005-2010, 114 матчей, пропустил 142 гола, «Волга», 2013-2014, 19 матчей, пропустил 38 мячей).

Вот про кого уж точно не скажешь, что он приехал в Россию только зарабатывать. Ни в «Роторе», ни в «Томи», ни в «Волге» от излишка финансов в тот период не страдали, зарплаты регулярно задерживали. Но Сергею Парейко все это не мешало показывать отличную игру. Он не раз спасал свои команды на футбольном поле, пытался сделать это даже за его пределами. Например, на встрече с Владимиром Путиным подарил президенту шарф «Томи» в надежде на то, что он окажет клубу финансовую поддержку.

Робертас Пошкус, Литва («Крылья Советов», 2002-2005, 80 матчей, 24 гола, «Зенит», 2005-2008, 22 матча, 3 гола, «Динамо», 2006, 5 матчей, «Ростов», 2007, 5 матчей).

Многие болельщики из Санкт-Петербурга наверняка внесут Пошкуса в список самых блеклых легионеров клуба в истории. На берегах Невы карьера литовского форварда действительно пошла под откос. Зато интересующиеся футболом люди из Самары наверняка отзовутся о Робертасе исключительно в положительном ключе. В «Крыльях Советов» Пошкус поймал свою волну – «ловил кайф от футбола и от жизни в целом».

Гинтарас Стауче, Литва («Спартак», 1988-1994, 32 матча, пропустил 24 мяча).

В «Спартаке» Стауче оказался во многом случайно: перед матчами сборной негде было поддерживать форму, и молодой вратарь отправился в Москву. Ни на что особо не рассчитывал, но неожиданно так приглянулся тогдашнему тренеру красно-белых Константину Бескову, что подписал с клубом полноценный контракт, а из уст тренера услышал: «Сделаю из тебя нового Яшина». Фигурой масштаба Яшина Гинтарас не стал, зато провел несколько мощных сезонов в «Спартаке», взял два послематчевых пенальти в финале Кубка России в 1994-м. Ну и заслужил любовь болельщиков. Сейчас Стауче – один из самых востребованных в России тренеров вратарей. За его плечами опыт работы с голкиперами «Спартака», «Динамо», «Терека» и «Амкара». С 2016 года работает с Игорем Акинфеевым и другими вратарями в национальной команде.

Эдгарас Чеснаускис, Литва («Сатурн», 2006-2008, 52 матча, 10 голов, «Москва», 2008-2009, 35 матчей, 5 голов «Динамо», 2010, 22 матча, 2 гола, «Ростов», 2011-2015, 49 матчей, 1 гол).

Один из самых талантливых игроков из Балтики в истории РФПЛ. Моторный и техничный Чеснаускис эффектно вспахивал бровку за «Сатурн» и «Москву», чуть менее удачно – в футболках «Динамо» и «Ростова».

Юрий Лайзанс, Латвия (ЦСКА, 2001-2005, 81 матч, 5 голов, «Торпедо», 2005, 9 матчей, 1 гол, «Ростов», 2006, 21 матч, 1 гол, «Кубань», 2007, 24 матча, 4 гола, «Шинник», 2008, 24 матча, 1 гол).

Как и Колинько, Лайзанс вполне мог оказаться в Англии – у тогдашнего тренера сборной Латвии Гарри Джонсона было много контактов на острове. Однако судьба занесла Юрия в Россию, где ему суждено было стать чемпионом страны и выиграть Кубок УЕФА. Кстати, именно Лайзанс – первое приобретение Евгения Гинера в ЦСКА. После ухода из ЦСКА Юрий защищал цвета «Ростова», «Кубани» и «Шинника», где также показывал, как нужно вкалывать ради результата, хотя для многих он так и остался талантливым молодым латвийцем, бегавшим от штрафной до штрафной в красно-синей футболке. Теперь Лайзанс сам ищет таланты – уже для «Краснодара».

Дэйвидас Шемберас, Литва («Динамо», 1998-2001, 88 матчей, 2 гола, ЦСКА, 2001-2012, 254 матча, 2 гола, «Алания», 2012-2014, 46 матчей).

Поклонники российского футбола, особенно фанаты ЦСКА, не понаслышке знают о вкладе Шембераса в победы «армейцев» в 2000-х – три чемпионства, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА были завоеваны при непосредственном участии Дейвидаса. Карьера Шембераса в России неразрывно связана с Валерием Газзаевым – в «Динамо», ЦСКА, а позже и в «Алании» литовец играл именно под его руководством. Таких работяг и универсалов в чемпионате России можно пересчитать по пальцам.

Инф. «ЛК»

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