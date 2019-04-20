Топ-10 стран, где используются наличные меньше всего

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В большинстве развитых стран мира жители чаще используют безналичные транзакции для оплаты товаров и услуг, предпочитая их традиционным бумажным деньгам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести.Экономика, эксперты Forex Bonuses провели исследование и составили список стран, жители которых реже всего используют наличные деньги для оплаты товаров и услуг.

В рамках исследования эксперты оценивали такие показатели, как количество дебетовых и кредитных карт на одного человека, рост популярности безналичных транзакций, а также общая осведомленность о технологии мобильных платежей.

Канада. Канада стала страной с самыми распространенными электронными платежами. На одного жителя страны приходится в среднем более 2 кредитных карт.

По мнению экспертов, к 2020 году в мире появятся страны, где вообще не будут использоваться наличные деньги.

Сегодня такая тенденция наблюдается во многих странах: люди все чаще отказываются от наличных денег.

Швеция. Швеция стала самой «безналичной» страной Европы: здесь до 59 процентов платежей осуществляется с помощью безналичных способов оплаты.

Составители рейтинга отмечают, что электронные транзакции могут легко контролироваться правительством и банковскими организациями, что существенно снижает возможности мошенничества.

Великобритания. Британцы хорошо осведомлены о различных способах безналичной оплаты. 47 процентов жителей страны знают о возможностях оплаты с помощью своего смартфона.

В исследовании подчеркивается, что безналичная система позволяет лучше контролировать отмывание денег, ограничить подделку бумажных денег, а также контролировать финансирование терроризма.

Франция. Во Франции набирают популярность бесконтактные способы оплаты. 39 процентов карт во Франции имеют возможность бесконтактной оплаты.

Эксперты отмечают, что те, кто опасается за сохранность своих денег в бумажном виде, часто выбирают альтернативные способы их хранения и сбережения.

США. Кредитные карты являются частью американского образа жизни вот уже более десятилетия. И в настоящий момент нет никаких признаков изменения этой тенденции. Каждый житель страны имеет по меньшей мере 3 кредитных карты.

Китай. Китай – это страна, в которой наблюдался самый значительный рост использования бесконтактной технологии оплаты за последние пять лет.

Эксперты отмечают, что экономика с высоким уровнем безналичных платежей отличается большей прозрачностью и простотой денежных транзакций.

Австралия. Жители Австралии предпочитают безналичную оплату товаров и услуг, при этом оплату с дебетовых карт они выбирают в качестве основного способа.

Сторонники безналичной оплаты отмечают, что использование безналичных платежей способствует повышению качества и скорости обслуживания, а также снижению риска кражи денег.

Германия. Треть всех потребительских платежей в Германии осуществляется безналичными способами.

В исследовании отмечается, что по мере роста и развития технологий многим компаниям пришлось идти в ногу со временем и создавать возможности безналичной оплаты для своих клиентов.

Япония. Бесконтактная оплата также захватила Японию. 26 процентов всех карт в этой стране имеют технологию бесконтактной оплаты.

Следствием роста популярности безналичной оплаты стал рост популярности онлайн-банкинга, покупок онлайн и т. д.

Россия. Жители соседней страны также часто используют безналичные способы оплаты.

75 процентов населения знают о возможностях мобильной оплаты, которые им доступны.

В исследовании отмечается, что рост популярности безналичных платежей особенно заметен в последнее десятилетие во многих развитых странах мира.