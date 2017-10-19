Торговцы рубят сук, на котором сидят

Меньший вес по цене, которую платили раньше за более больший вес. Более дешевый состав компонентов. И все дороже. Видящие такие изменения, связанные в последнее время с продуктами питания, экономисты говорят: торговцы и производители рубят сук, на котором сидят, люди уже делают более скромные покупки. Работники торговли не скрывают – цены в стране не будут снижаться, а сужение рынка, если таковое начнется, будет предопределено тем, что сужается сама Литва – политикам не удается обуздать эмиграцию.

Что может развеять уныние покупателя и улучшить настроение торговцев – этот вопрос обсуждался в Вильнюсе, сообщает служба новостей LRT.

Компании, предлагающие новшества, говорят: по крайней мере, издержки работникам торговли может снизить внедрение технологий. Например, такое устройство используется в розничной торговле Эстонии. Покупатель берет этот прибор с собой и, обходя магазин, сканирует складываемые в корзину товары. А на выходе он просто нажимает, указывая, что хочет оплатить покупку.

Не нужно кассы, не нужно кассиров – вот уже и экономия. Как поступать дальше, торговые предприятия думать заставляют результаты продаж – остановился оборот торговли продуктами питания. Но цены повышаются. Годовая инфляция в Литве – почти 5%.

«Повышается заработная плата и очень велик соблазн повышать не только продажи, но и цены. Это – самый легкий способ увеличить свои доходы: как для работников торговли, так и для производителей, так и для тех, кто предоставляет услуги. И в Литве, если посмотреть на общую статистику, основной фактор роста розничной торговли – это уже не количественный рост. Рост замедлился, упал ниже 3%, а видим именно рост цен», – сказал главный экономист Luminor Жигимантас Маурицас.

Приход Lidl уже сам по себе вынудил снизить затраты и передумать процессы. Дальше: означает ли уменьшение издержек снижение цен, это уже отдельный вопрос, или повышение прибыли. Я не компетентен дискутировать о том, что работники торговли делают с повысившейся эффективностью. Однако в условиях конкурентной борьбы при более высокой эффективности существует возможность снижения цен. Стало быть, автоматически работники торговли со всем этим вызовом – необходимостью более низкой цены, могут лучше управляться за счет внедрения технологий», – сказал Эвалдас Будвилайтис, руководитель международного подразделения создания и развития технологий Strong Point.

Статистики не объявляют прибылей отдельных сетей, а общая прибыль составляет почти полмиллиарда евро. Торговые предприятия объясняют, что уже не идут на снижение маржи, а часть вины в отношении цен должны взять на себя политики, которые думают только о запретах и не способны остановить эмиграцию. Дескать, если в ходе сужения Литвы начнет сужаться и рынок розничной торговли, то покупателям лучше не будет.

«Бытует мнение, что торговый сектор, работники прилавка – это золотые прииски, и это весьма прибыльный бизнес и т. п. Поэтому все должны раскошелиться и создавать магазины. Это рассуждения и утверждения, полностью расходящиеся с правдой и истиной. Давайте посмотрим на последние несколько лет. Торговых сетей ушло больше, чем пришло. Это происходит не из-за того, что им было слишком хорошо, а из-за того, что рынок был слишком мал, что он сжимался, и, несомненно, был неприбыльным. Это уменьшающееся число людей, покупателей, меньшее количество покупаемых товаров иногда просто не оставляет другого выхода, кроме повышения цен», – утверждает Лауринас Вилимас – исполнительный директор Ассоциации предприятия торговли.

По утверждению экспертов, торговые сети уже копируют друг друга, уменьшают вес продуктов, а в дешевых продуктах изменяют составные части, но этого, оказывается, недостаточно. Стагнация рынка очень реальна, потому что покупки у одних людей тормозятся доходами, для других, имеющих деньги (таких примерно треть всех покупателей), потребление не является панацеей, они ориентируется на меньшее, от чего-то вообще отказываются, например, от мяса.

«Когда мы говорим о потребителе, следует отличать две Литвы. Выбор покупателей предопределяют очень разные факторы. Если богатые ищут более интересный ассортимент, ниши, лучшее качество, натуральность, то те, кто старается выжить, ищут только низкие цены, они охотятся на акции», – сказал Артурас Урбонавичюс, руководитель развития бизнеса компании BALTMI Baltic Market Insights.

По утверждению экономистов, колебание цен на продукты питания продолжится, пока люди будут покупать. Это может длиться год-два. Но потом ценовой пузырь все-таки лопнет. И это не станет добром самому торговому сектору. Его представители говорят, что тогда будут трудности и у государства в связи с неполучением налогов.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, инфляция, продукты, Цены