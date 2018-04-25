«Торговля правосудием»

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На прошлой неделе в связи с подозрениями в коррупции были задержаны восемь судей и пять адвокатов, сообщили литовские правоохранительные органы.

Расследование коррупции

Всего было задержано 28 лиц, среди которых восемь судей различных звеньев и пять известных адвокатов, сообщил журналистам Генпрокурор Эвалдас Пашилис. Он отметил, что подозреваемые занимались «торговлей правосудием» в различных делах. Пятеро из них арестованы на длительный срок, трое освобождены под расписку о невыезде и отказе от общения с определенными лицами.

По словам директора Службы спецрасследований (ССР) Жидрунаса Барткуса, возглавляемая им служба проводит «крупнейшую в ее истории операцию», в ней участвуют более ста сотрудников. Есть подозрения в том, что взятки давались за решения как по административным, так и по уголовным и гражданским делам. Взятки могли фигурировать и в так называемом деле об усадьбе Виюнеле.

Есть подозрения в том, что совокупная сумма оговоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро. По информации прокуратуры, величина конкретных взяток колебалась от тысячи до 100 тыс. евро.

В различных коррупционных деяниях – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблениях – подозреваются трое судей Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Константин Гурин, Вальдимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис. Троим из задержанных ранее судей и одному адвокату удалось избежать ареста. По подписке о невыезде были отпущены судья Вильнюсского окружного административного суда Арунас Каминскас, судья Регионального окружного суда Каунасской Палаты Гинтарас Чяканаускас, судья Вильнюсского участкового городского суда Робертас Райнис и столичный адвокат Ромуалдас Миклюшас.

Всего суд разрешил задержать 18 подозреваемых, среди них – пять судей.

Также задержаны пятеро адвокатов – Драсюс Загряцкас, Ромуалдас Миклюшас, Гедре Чимболене, Айварас Сурблис и Марюс Навицкас. Подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены мэру Друскининкай Ричардасу Малинаускасу, его помощнику и другим лицам.

«Во время обысков у подозреваемых найдено и изъято более 300 тыс. евро наличных. Из них около 200 тыс. евро наличными найдено у судей», – говорится в пресс-релизе ССР.

В рамках досудебного расследования за два дня сотрудники ССР уже провели допросы более 40 свидетелей, в том числе более 20 судей.

В этот же день президент Литвы Даля Грибаускайте лишила их иммунитета в связи с подозрениями в коррупции. По конституции, разрешение привлечь судей к уголовной ответственности, арестовать их или иным образом ограничить их свободу, дает Сейм, а когда нет парламентских сессий – президент.

«Расследование правоохранительных органов вскрыло коррупционную сеть, нити которой протянулись через суды и адвокатуру. Борьба с коррупцией и достижение прозрачности судов были основополагающими приоритетами двух моих президентских сроков полномочий. Хотя суды значительно обновились, остатки застарелых привычек все еще вредят правосудию. Верю, что правоохране и в будущем будет хватать смелости самостоятельно и ответственно, без всяких оговорок бороться с тягчайшими формами коррупции», – заявила президент Даля Грибаускайте в распространенном пресс-релизе.

Одно из крупнейших потрясений правовой системы

Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Браждене заявила, что расследование коррупции в судейской среде потрясло всю судебную систему.

По ее словам, после появления информации о расследовании, которое затрагивает восемь судей, «возникли очень серьезные вопросы» о судейской морали.

«Приоритетом нашей судейской общественности является нетерпимость к коррупции и принижению имени судьи, поэтому данные факты действительно потрясли всю судебную систему, – заявила новостному агентству BNS руководитель суда. Для обеспечения правосудия важна не только буква закона, но и мораль судьи. Мы будем наблюдать за ситуацией, однако в любом случае приоритетом останется нетерпимость к коррупции».

Заместитель председателя Совета адвокатов Литвы Миндаугас Кукайтис заявил, что адвокатура озабочена сообщениями о расследовании коррупционной сети, охватывающей суды и адвокатуру.

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, уголовное преследование восьми судей свидетельствует о том, что «времена неприкосновенных закончились». Расследование правоохранительных органов также является сигналом о том, что в литовской судебной системе имеются серьезные проблемы, которые должны незамедлительно решаться.

«Этот урок должны выучить все – и политики, и чиновники, и судьи, и руководители врачебных учреждений. Мы в государстве стремимся к искоренению коррупции, и каждого, кто прикрывался партийными крышами и пользовался полученными полномочиями для создания собственного, а не государственного блага, настигнет справедливое возмездие», – написал премьер на своей страничке в социальной сети Фейсбук.

«Я хочу поблагодарить службы за смелость. Знаю, что Генпрокуратура и Служба специальных расследования выполнют свою работу, но то, что во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблениями подозреваются судьи Верховного, Апелляционного судов Литвы, Вильнюсского окружного административного и прочих судов, свидетельствуют о том, с проблемами какого масштаба они сталкиваются», – отметил премьер.

Подготовлено литовскими СМИ