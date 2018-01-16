Торговля тракторами не радует

Прошлый год для литовского рынка сельхозтехники был не очень хорошим – он, по различным подсчётам, уменьшился на треть. Больше всего тракторов в прошлом году традиционно продала фирма Dojus agro – 187, но это было значительно меньше, чем в 2016-м, когда фермерам было продано 323 новых трактора, пишет деловое издание Verslo zinios.

“Рынок активным был в первой половине года, что было обусловлено постоянными инвестициями хозяйств, модернизацией малых и средних предприятий. Благополучную среду составляли чрезвычайно низкие финансовые издержки. Инвестиционные настроения несколько омрачил сложный период уборки урожая. Несмотря на то, что после его уборки настроения были разные, часть хозяйств, к сожалению, понесла убытки, и от инвестиций какое-то время воздерживалась”, – отметил директор Литовского филиала Dojaus agro Миндаугас Пасилаускас.

Исполнительный директор фирмы East West Agro Данас Шидлаускас утверждает, что трудный период на рынке возник из-за того, что фермеры в прошлом году мало заработали. Несмотря на то, что молочный сектор рос, встали на ноги животноводы, инвестиции они начинали не с техники, а производителям зерновых заработать не позволила плохая погода.

BNS

Метки: Литва