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Торговлю государственной древесиной может перенять Baltpool (СМИ)

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Среди наиболее реалистичных кандидатов в администраторы торговли государственной древесиной называется контролируемая государством компания Baltipool, которая сейчас занимается администрацией биржи биотоплива, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Председатель правления Baltpool Нямунас Бикинюс подтвердил в интервью газете, что компания рассмотрит возможность участия в таком конкурсе: “Торговля биотопливом очень похожа, мы могли бы осуществлять эту деятельность. У нас есть опыт. Но, конечно, важно, чтобы рынок доверял этим решениям, поскольку – лес – это огромное богатство Литвы”.

Торговлей государственной древесиной теоретически могли бы заниматься и независимые операторы биржи других стран Евросоюза, такие как действующая сейчас в Литве и администрирующая биржу электроэнергии Nord Pool AS , действующая в странах Северной Европы и Балтии.

BNS

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