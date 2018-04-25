Торговый центр дисконтных магазинов

🔊 Воспроизвести

Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной дороги появится еще один торгово-развлекательный центр. Его построит группа Ogmios. Она обещает, что это будет необычное место — там будут размещаться дисконтные магазины.

Планируется построить торговый центр площадью 62 000 кв. м, в котором будет 150 магазинов, 30 ресторанов и кафе, кинотеатр. «Торговый центр появится на известном горожанам месте. Если взглянуть на общий план Вильнюса, то увидим, что он появится рядом с западной объездной дорогой, недалеко от Департамента госбезопасности», – сказал представитель компании Андрюс Размус. Разрешение на строительство было получено в декабре 2018 года.

Комментируя ситуацию на дорогах в связи с открытием новой крупной торговой точки, директор маркетинга Ogmios Эдгарас Валицкас заметил, что не согласен с тем, что появление нового ТЦ приведет к образованию заторов, поскольку ТЦ будет открыт с 10.00, когда утренних заторов уже не будет, и работать будет до 22.00, а зона развлечений — до 24.00. Около ТЦ появится стоянка на 1760 автомобилей, часть стоянки будет работать по схеме «Паркуйся и езжай». Основная цель Ogmios — открыть ТЦ, в котором жители смогут проводить досуг, а не только покупать необходимое, поэтому там появятся помещения для детских кружков, танцевальная студия и т.д. Таким образом, планируется открыть ТЦ для семей со средними доходами.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt