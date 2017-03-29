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Торговый центр Europa обновляется

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 29, 11:35   |   Комментариев: 0

Расположенный в Вильнюсе торговый центр Europa в этом году собирается немного обновиться и таким способом повысить доходы.

“Мы завершим обновление сегмента ресторанов, привлечём несколько новых товарных брендов, актуальных для наших клиентов. Кроме того, завершаем внедрение новой программы управления парковочной площадкой, что клиентам торгового центра обеспечит более удобное и просторное паркование”, – утверждает руководитель Торгового портфеля для стран Балтии управляющей компании BPT Real Estate Гинтаре Жямайте.

По её словам, обновление ТЦ должно ускорить рост доходов, так как в 2015 г. доходы Europa составляли 36,2 млн евро, а в прошлом году оборот достиг 36,3 млн евро. Ожидается, что в 2017-м торговый центр получит 37 млн евро дохода.

BNS

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