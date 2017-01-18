Торпедой по Карбаускису

Как и предполагал «Литовский курьер» в первом номере этого года, на действующих правящих в лице лидера крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса началась настоящая атака, цель которой раздробить партию, вытеснить новичков политики на вторые роли, а вперед вывести закостенелую элиту, позорно проигравшую парламентские выборы, но мечтающую о реванше. Причем атака сразу по всем направлениям – от бизнеса до личного.

Требуют отказаться от бизнеса

Оппозиция призывает председателя Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса отказаться от бизнеса, в том числе от того, который, как утверждают сами консерваторы, он развивает вместе с олигархом Вячеславом Кантором, приближенным к президенту России Владимиру Путину. Разведывательные службы соседних стран якобы подозревают Кантора в том, что он является внештатным сотрудником российской разведывательной службы.

Прокуроры поспешили рассмотреть просьбу Карбаускиса по поводу возможной клеветы. У лидера правящей партии вызвала сомнения мнимая справка из Украины, в которой утверждается, что Карбаускис, развивающий бизнес вместе с приближенным к Кремлю олигархом, может быть использован в интересах российской разведки. Политик называет это клеветой, хотя тут же защищается, что, якобы, не видел этой справки.

«Это в первую очередь опубликовали представители консерваторов, мне кажется, Андрюс Кубилюс, который начал говорить об этой справке на второй день после выборов, потом частично какие-то вырезки были опубликованы на одном портале, и так и осталось неясным, кто здесь что пытался сделать и что пытался представить. Я очень рад, что прокуратура видит смысл в этом расследовании, и что довольно серьезное наказание грозит тем, кто все это сделал, надеемся, что будут результаты», – сказал Карбаускис.

В свою очередь, журналисты портала Alfa, выясняя связи семьи Карбаускисов с Россией, похвастались, что посетили Украину и Израиль. Бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица якобы подтвердили, что Кантор, с которым ведет дела бизнес-группа Карбаускиса, способствовал разрушению бизнес-империи Михаила Ходорковского, посредничал при продаже Ирану запрещенных стратегических крылатых ракет, которые могут нести ядерные головки, в 2014 году руководил неофициальными переговорами банкиров России и Украины по бизнес-вопросам, связанным, как утверждается в статье, с оккупированными Россией территориями Украины. Эти переговоры проходили с разрешения Кремля. Группа Akron сотрудничает и с оборонной промышленностью России. Олигарх Кантор, приближенный к президенту Путину, руководит Европейским еврейским конгрессом. Разведка Украины подозревает, что олигарх может быть внештатным сотрудником Службы внешней разведки России.

В этом контексте начатое прокуратурой и переданное вильнюсской полиции расследование выглядит очень наивно, или это просто желание угодить лидеру правящей партии, уверены видные литовские СМИ, которые начали артобстрел по Карбаускису задолго до вступления в должность нового парламента. И сами же признают: вряд ли у вильнюсской полиции есть хоть какая-то вероятность расследовать достоверность обвинений, брошенных в адрес Карбаускиса.

Не дает покоя статус «богатейшего»?

Лидеры крестьян завязывают связи не только с генеральным прокурором Эвалдасом Пашилисом, который перед началом расследования посетил одного из глав крестьян, но и с директором Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом.

«Я вижу, что наш спикер Сейма Викторас Пранцкетис очень активно пытается общаться с ДГБ, не знаю, по каким вопросам, но я несколько раз видел, что глава ДГБ был вызван «на ковер» к спикеру Сейма. Не знаю, получил ли Карбаускис разрешение работать с секретной информацией, это тоже не было слышно», – отмечает бывший премьер и один из лидеров консерваторов Кубилюс.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне, член фракции Союза крестьян и зеленых Витаутас Бакас не говорит, информировал ли ДГБ членов комитета о связях Карбаускиса в России.

«Не могу и не хочу комментировать. Путь, который сейчас выбран, то есть официальное обращение в прокуратуру, в спецслужбы, подходящий, и службы на все ответят», – сказал Бакас.

Оппозиция замечает, что Карбаускис не отказывается от акций своего бизнеса, тем более, что бизнес связан с Россией.

«Карбаускис – один из богатейших людей Литвы, если бы он был простым предпринимателем и занимался только своим бизнесом, он мог бы поступать, как ему хочется. Сейчас он является одним из самых популярных политиков в стране, главой правящей коалиции, и простая этика, политическая этика требует он него отстранения от его бизнес-контактов и в целом от договоров, любых стратегий, поэтому было бы нормальным привести Литве пример прозрачности, он должен был отказаться от управления своим бизнесом», – говорит член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

С этим согласна и вице-председатель оппозиционного Движения либералов.

«Карбаускис – глава и лидер крупнейшей парламентской фракции, и, несомненно, в этом случае в первую очередь смотреть нужно в государственном смысле – нужно защищать не свои личные интересы, не свои бизнес-интересы. Это очень большое пространство для конфликта интересов, потому что мы знаем геополитическую ситуацию и все актуальные моменты», – говорит член парламентского Комитета по международным делам Аушрине Армонайте.

«ДГБ ясно сказал, они не называли конкретных предприятий или конкретных предпринимателей, но они сказали, что наблюдают за тем, что Кремль и его разведывательные службы стараются таких предпринимателей, у которых есть большой бизнес-интерес в России, использовать для того, чтобы они добивались в Литве конкретных геополитических целей, чтобы оказывалось влияние, проводилась та или иная политика, и когда конкретно Карбаускис, у которого такой крупный бизнес, становится очень влиятельным политиком в Литве, а потом он не хочет отказываться от бизнеса, то остается только смотреть, в каком направлении сейчас двинется политика Литвы», – предупреждает Кубилюс.

Карбаускис не хочет передавать кому-то свой бизнес, хотя в демократии Западной Европы такая практика не только привычна, но и осуществляется без особых проблем.

«Передача акций родственникам, о чем говорит Дональд Трамп, в принципе ничего не меняет, потому что получатель выгоды остается прежним, а управление и так уже давно передано, я не участвую в управлении, в таком случае я считаю, что о том же самом говорит и Трамп – в управлении он не будет участвовать как президент, просто он некоторые права передает своим детям. В этом случае мне этого делать не нужно, мой бизнес достаточно маленький, по сравнению с бизнесом Трампа, так что я думаю, что с этим легко справятся руководители предприятий», – поясняет лидер крестьян Карбаускис.

Тень Кремля

Но на самом деле проблема заключается не в управлении бизнесом, в праве собственности. Очевидно, единогласно рассуждает как проигравшая элита, так и «правильные» СМИ, что Россия может оказывать влияние не на директоров, получающих зарплаты, а на владельца, получающего прибыль. Лидер крестьян вводит в заблуждение общество, говоря о Трампе, потому что Трамп переписал свое имущество на сыновей на тот период, пока он будет занимать должность президента.

Политики Западной Европы, которые приходят в большую политику из бизнеса и хотят соблюдать требования прозрачности, чаще всего передают свой бизнес в управление независимым фондам, утверждают авторы бесконечных пасквилей этой недели.

Сейчас еще выясняется и то, что на автомобилях принадлежащего Карбаускису предприятия Agrokoncernas разъезжают приближенные к нему члены парламентской фракции.

В свою очередь, представители оппозиции удивляются, почему большая часть литовского бизнеса почувствовала на себе политическое эмбарго России, а бизнес Карбаускиса, похоже, остается под покровительством.

«Не знаю, почему санкции не затронули именно этот бизнес, правду говоря, я сам себе задаю этот вопрос и не могу на него ответить. Мог бы кто-нибудь объяснить, Министерство иностранных дел или правительство, как так получается, что во многих других сферах литовский бизнес страдает от санкций, и торговля не ведется, а именно этот бизнес остается нетронутым», – говорит Кубилюс.

«Возникают обоснованные вопросы, почему Российская Федерация не накладывает санкции на удобрения или технику, которой торгует Карбаускис. Чем больше слухов, тем больше неясности. Он сам должен быть заинтересован все быстрее выяснить», – говорит Ауштрявичюс.

Сам Карбаускис говорит, что Россия из-за его связей с бизнесом не оказывает на него влияния и, якобы, не будет делать этого и потом.

Покопались в белье

Другая волна – на ином фронте, на личном. «Правильные» СМИ не могут жить без новых антигероев и обратили внимание на помощницу Рамунаса Карбаускиса, депутата Сейма и заместителя старосты фракции партии Союза крестьян и зеленых Грету Кильдишене. Непонятно, что вызвало возмущение: эффектная внешность, джип концерна Карбаускиса или что-то еще. Но набросились как надо. И главный вопрос Г. Кильдишене со всех сторон: спите ли вы с женатым главой крестьян, любовница ли вы его? И так – всю неделю. Полоскать грязное белье не будем. Но это и есть показатель уровня морального состояния страны. Этот маленький абзац – на самом деле главная новость, ради которой затевалась статья. А правящим остается только оправдываться, в отличие от Трампа, который на своей первой пресс-конференции таких журналистов послал в далекое странствие. Мы же пример демократии, в ее идеале: без бизнеса, личной жизни, с голой попой в сугробе. Тогда всем мил будешь точно.

Михаил Киселев

Метки: N3 (1143) 19 января, Андрюс Кубилюс, Витаутас Бакас, Рамунас Карбаускис, Россия, Сейм