Торжественно спущенный на воду в начале декабря крупнейший авианосец Великобритании дал течь

Меньше чем через две недели после торжественного спуска на воду новейший британский авианосец стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов дал протечку. Из-за проблем с уплотнением вала на борт HMS Queen Elizabeth поступает около 200 литров морской воды в час.

По данным The Sun, неисправность оказалась весьма чувствительной – скорее всего, кораблю длиной 284 метра и водоизмещением около 70 тысяч тонн придется вернуться в сухой док для ремонта, который обойдется в несколько миллионов фунтов. Газета полагает, что за устранение неисправности на самом большом из когда-либо существовавших британских военных кораблей придется заплатить судостроителям.

Военные уже начали расследование, одна из целей которого – выяснить, есть ли аналогичная проблема у построенного по тому же проекту авианосца “Принц Уэльский”.

В настоящее время насосы “Королевы Елизаветы” справляются с откачкой поступающей на борт воды, так что авианосец может продолжить морские испытания в Портсмуте.

“Проблема с уплотнением вала была обнаружена во время испытания авианосца “Королева Елизавета”. Неисправность будет устранена в ходе ремонта, но пока корабль находится рядом с Портсмутом. Протечка не мешает кораблю держаться на воде, и программа морских испытаний будет завершена без изменений”, – цитирует The Guardian сообщение Королевского военно-морского флота.

Ее Величество Елизавета II менее двух недель назад лично приняла участие в торжественном спуске авианосца на воду. В ходе торжественной церемонии она заявила: “Этот корабль будет в течение многих лет и десятилетий представлять мощь нашей страны на мировой арене”.

Как отмечает BBC, новости об утечке появились в СМИ вскоре после того, как британский парламент выразил озабоченность по поводу расходов на реактивные самолеты F-35, которые должны базироваться на “Королеве Елизавете”. Комитет по обороне заявил, что сделки по закупке самолетов “недостаточно прозрачны” – при том что стоимость каждой машины составляет более 150 млн фунтов.

Как сообщается, Великобритания обязалась купить у американского гиганта Lockheed Martin 48 самолетов F035 до 2025 года.

В настоящее время 280-метровая летная палуба авианосца не способна принимать и отправлять самолеты. Первые пробные запуски истребителей Lightning с “Королевы Елизаветы” должны состояться в следующем году. В настоящее время 120 членов экипажей летной группы авианосца проходят подготовку в США.

HMS R08 – головной корабль в серии из двух авианосцев для британского флота. Назван в честь королевы Англии Елизаветы I (1558-1603). Это самый крупный корабль Королевского ВМФ за всю историю флота и самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный в стране. Этот авианосец, так же как его строящийся собрат Prince of Wales, в три раза крупнее своих предшественников типа Invincible и сопоставим с американским Nimitz и французским Charles de Gaulle, напоминает ТАСС.

Queen Elizabeth строился в 2009-2017 годах консорциумом ACA на судостроительном предприятии Babcock Marine (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, была приватизирована в 1997 году) в шотландском городе Росайт. В состав ACA входят выступивший проектантом французский консорциум Thales Group, а также британские BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird. Британские участники консорциума отвечали среди прочего за изготовление крупноблочных секций корпуса, из которых корабль был собран в сухом строительном доке.

4 июля 2014 года состоялась церемония крещения корабля. Присутствовавшая на ней Елизавета II выступила в качестве “крестной матери” авианосца. По сигналу королевы Великобритании о борт корабля была разбита бутылка шотландского виски Bowmore. Первым командиром стал коммодор Джерри Кид, ранее командовавший легкими авианосцами R07 Ark Royal и R06 Illustrious. Корабль был спущен на воду в Портсмуте 7 декабря.

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