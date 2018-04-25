Тотального налога не будет

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Премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что у правительства нет намерений применять тотальный налог на автомобили, но регистрационный сбор за загрязняющие атмосферу автомобили может появиться, хотя конкретные сроки пока не предусмотрены. Глава кабинета министров также подверг критике план борьбы с загрязнением воздуха, подготовленный Министерством окружающей среды.

«При нашем правительстве тотального налога на автомобили не будет. Повторю еще раз: нам придется в будущем думать над тем, чтобы у жителей не было стимулов регистрировать очень старые и загрязняющие атмосферу автомобили. Это может быть плата за регистрацию, но мы будем делать шаги, чтобы жители имели возможность и стимул приобрести не обязательно совсем новый автомобиль, но может, более новый, более экологичный», — сказал в эфире радиостанции Žinių radijas глава правительства.

По словам премьер-министра, план, подготовленный Министерством окружающей среды, вообще не обсуждается и в правительство подан не будет.

«Этот план борьбы с загрязнением воздуха является полным «пшиком». Не знаю, из каких соображений Министерство окружающей среды составило этот планчик. Он даже предварительно не обсуждался в правительстве. Он не только не является предметом дискуссий — я говорю об очень деликатной позиции, некоторые позиции вообще уму непостижимы. Могу сказать, что этот план не дойдет до правительства», — заверил Сквярнялис.

«ЛК» уже писал, что Министерство окружающей среды зарегистрировало план сокращения загрязнения воздуха до 2030 года. Для осуществления всех предусмотренных им мер может потребоваться 254 млн евро.

В плане много внимания уделяется транспортному сектору. Следует отметить, что, в соответствии с данным документом, начиная с 2020 года ограничивающие движение дизельного автомобильного транспорта в городах или их частях муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Национальный план уменьшения загрязнения воздуха гласит, что с 2020 года автомобили должны облагаться налогом в соответствии с их уровнем загрязнения, а этот налог будут платить владельцы транспортных средств. Кроме того, с 2021 года предусматриваются финансовые стимулы тем, кто покупает экологически чистые автомобили.

В плане указывается, что правительство должно утвердить Национальный план борьбы с загрязнением воздуха до конца этого года и к апрелю следующего года представить его Европейской комиссии. Впоследствии он должен будет обновляться не реже одного раза в четыре года.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ