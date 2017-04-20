Тотальный диктант: дебют состоялся

Идея проведения Тотального диктанта в Литве давно витала в воздухе. Просто не было человека, который бы взялся за это дело. А если вопрос рассматривать более конкретно, то идея пришла от моей коллеги Виктории Макаровой.

Она мне позвонила и сказала: «Света, давай проведем Тотальный диктант. Ты возьми на себя координацию, а я буду филологом-экспертом. Хотя, знаешь, остался один месяц… Успеем?». «Успеем!» – сказала я и принялась за дело.

Являясь прежде всего русским человеком и преподавателем русского как иностранного в Вильнюсском университете, я посчитала для себя вполне закономерным заняться координацией этой образовательной акции. А когда мне сообщили, что в акции уже участвуют более 60 стран, я была убеждена в том, что Литва просто обязана наконец-то подключиться к проекту и тоже принять в нем участие.

Сразу же предложила Анастасии Кривошеиной курировать Тотальный диктант в Висагинасе. Она согласилась. Потом стала обзванивать своих знакомых журналистов, филологов, руководителей русскоязычных организаций и многих других. Большинство откликнулось и заинтересовалось.

В этом году 8 апреля Тотальный диктант проходил в двух городах: в Вильнюсе и в Висагинасе. Проект поддержали Вильнюсский университет (Кафедра русской филологии филологического факультета и Институт иностранных языков), Центр быстрого обучения, Прогимназия и гимназия Софьи Ковалевской, Висагинский дом творчества, русскоязычные газеты: «Обзор», «Литовский курьер», «Экспресс-неделя», «Сугардас» и телевидение: Балтийский канал, TTS.

В состав вильнюсской команды помимо меня, координатора проекта, вошли филолог-эксперт – доктор гуманитарных наук, доцент Виктория Макарова; диктатор (да, да не удивляйтесь, именно так называют того, кто читает текст диктанта) – заведующий кафедрой русской филологии, доцент Павел Лавринец и группа филологов-волонтеров в составе трех человек.

Площадкой для его проведения стал филологический факультет Вильнюсского университета. В Тотальном диктанте приняли участие 39 человек. Сертификаты отличников получили Ольга Морозова, Лариса Лавринец, Неле Ясюкенайте.

В составе висагинской команды: координатор – Анастасия Кривошеина; филолог-эксперт – Светлана Стешенкова, диктаторы – Елена Плешак, Виктория Петрулина-Булавина. Площадкой стал Висагинский дом творчества. В нем приняли участие 48 человек. Сертификаты отличников получили Татьяна Кислухина, Виктор Лакин, Вероника Шевцова, Данута Оксюта, Марина Попова, Екатерина Лагодина, Роман Воронов.

Огромное спасибо моей вильнюсской команде, висагинским коллегам, нашим партнерам, которые нас поддержали, и конечно же, участникам Тотального диктанта в двух городах Литвы!

Говорят организаторы проекта:

Анастасия Кривошеина: Висагинас – родной, любимый мною город. Для него не жаль своего времени и сил, которых потребовалось немало для организации Тотального диктанта. Но несомненно, я получила отдачу, именно ту, которую ждала прежде всего – это благодарность участников за возможность написать диктант на любимом русском языке. Я думаю, если хотя бы половина участвовавших получила положительные впечатления и эмоции – моя задача выполнена на отлично. Надеюсь, в следующем году получится и мне самой написать Тотальный диктант.

Виктория Макарова: Что касается текста диктанта как способа проверки уровня грамотности, тут я бы хотела отметить следующее: мы отнюдь не ежедневно читаем (а тем более – пишем) сложные тексты. Поэтому закономерно, что некоторые навыки нами утрачиваются, а во время диктанта нет возможности навести справки. Я впервые принимала участие в работе ТД, мы с коллегами проверяли работы на вильнюсской площадке, и среди этих работ было очень много грамотных текстов! Это порадовало.

Елена Плешак: Мне очень приятно, что меня пригласили в этот проект в качестве филолога-русиста. На мой взгляд, такой проект сегодня очень важен для людей всех возрастов, ведь качество владения языком, особенно письменным, действительно снижается: люди все меньше пишут, не говоря о том, что многие вообще разучились держать ручку в руках! Я благодарна организаторам за этот опыт и надеюсь, что проведение Тотального диктанта станет традицией в Висагинасе.

А вот что говорят сами участники Тотального диктанта.

Ольга Руденко: «Я очень рада, что смогла принять участие в Тотальном диктанте. Я всегда стараюсь писать грамотно, поэтому данное мероприятие для меня – это возможность очередной раз проверить себя. Порадовало, что участников собралось немало и то, что среди нас была моя одиннадцатилетняя дочь, наверное, самая юная участница Тотального диктанта в Вильнюсе. Благодарю организаторов и надеюсь, что эта акция станет традицией у нас в Литве».

Маргарита Сороко: Тотальный диктант – это прекрасная возможность проверить свои знания русского языка. Участие большого числа людей разного возраста и национальностей в Тотальном диктанте вдохновляет изучать этот язык и учит относиться к нему с уважением. Я с удовольствием приняла участие в этом диктанте и планирую принять участие и в следующем году. Думаю, проверка своих знаний важна и для других жителей Литвы, которые стараются сохранить и не забыть русский язык.

Светлана Павлова: На Тотальный диктант пришла, потому что считаю себя русским человеком и очень этим горжусь! Рада, что такая инициатива появилась и в Литве. Считаю это необходимым для поддержания культуры русской речи. Очень надеюсь, что на следующий год придет больше желающих, особенно молодежи. Новые инициативы всегда трудно приживаются «в людях», но бросать начатое не надо. Я получила удовольствие, слыша правильную русскую речь.

Светлана МАРКОВА, координатор Тотального диктанта в Вильнюсе

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Виктория Макарова, Елена Плешак, Маргарита Сороко, Ольга Руденко, Светлана МАРКОВА, Светлана Павлова, Тотальный диктант