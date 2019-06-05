«Тоттенхэм» – самая уставшая команда сезона

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Выход «Тоттенхэма» в финал ЛЧ – уникальное событие. На протяжении всего сезона обстоятельства складывались против команды и тренера. Но они справились с каждым из них. 11 футболистов «Тоттенхэма» играли в плей-офф чемпионата мира. Девять – в полуфиналах, все игроки основы лондонцев. Всего «шпоры» сыграли на турнире 4816 минут – футболисты ни одного клуба мира не отыграли столько времени на чемпионате мира. Суммарно игроки английской команды пробежали 515 километров в России – тоже больше всех. Просто шокирующие цифры.

Казалось, это сильно скажется на команде в новом сезоне. Практически весь основной состав пропустил предсезонную подготовку. Льорис, Кейн, Алли, Роуз, Триппьер, Дайер, Вертонген, Дембеле, Алдервейрелд прибыли на базу только за шесть суток до начала первого тура АПЛ.

Встает вопрос: как они без предсезонки и практически без отпуска отыграли 56 матчей за сезон? Причина в тренере. Главное требование Покеттино к игрокам – максимальная физическая готовность.

Нет смысла описывать его методы на тренировках. К тому же мы никогда точно не узнаем, как именно он выжимает из команды максимум. Лучше всего нам об этом расскажут комментарии футболистов о тренировках Маурисио.

Пабло Освальдо: «Он гоняет тебя, как собаку. В этот момент ты ненавидишь его, но после – благодаришь, потому что это работает».

Джек Корк: «Чтобы играть так, как требует Покеттино, нужно иметь два сердца. Это очень тяжело, но приносит результат».

Гарри Кейн: «Во время предсезонной подготовки мы тренировались на пределе – по два, а то и три раза в день. Но в этом есть логика, наши результаты это подтверждают. В сезоне мы прибавляли физически от матча к матчу. Сейчас я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо», – рассказывал форвард после первого сезона Покеттино в клубе. Тогда «Тоттенхэм» стал лучшей командой лиги по намотанным километрам и количеству спринтов.

Бен Дэвис: «Я приезжаю в сборную Уэльса, рассказываю о том, сколько мы тренируемся, и мне просто не верят».

По ходу этого сезона только пятеро игроков «Тоттенхэма» не получали повреждения: Тоби, Сон, Льоренте, Уокер-Питерс и вратарь Газзанига. Последние двое – игроки глубокого запаса. Льоренте – не глубокого, но запаса. Сон уезжал в сборную на Кубок Азии. По сути, «шпоры» весь сезон имели в обойме только одного игрока основы – Тоби.

По данным Spurs Statman, начиная с чемпионата-2012/13, «шпоры» получали в среднем 15,5 травм за сезон. К декабрю этой кампании набралось аж 36. Сейчас цифры близки к 60. Причем в повреждениях игроков нет системности. Футболисты получают самые разные травмы: от обыкновенных ушибов и растяжений до сотрясений мозга и аппендицита. Конечно, отсутствие отдыха летом играет роль. Но и банальному невезению тоже есть место.

Летом лондонцы стали первым клубом АПЛ за 15 лет, не подписавшим в трансферное окно ни одного новичка. Прямо сейчас в Англии всего две команды, у которых трансферный баланс не уходит в минус: «Уотофорд» и «Тоттенхэм».

Причины, по которым «шпоры» так скромно ведут себя на трансферном рынке:

Лондонцы строили новый стадион. На него они потратили около миллиарда фунтов.

Нелюбовь директора Леви к тратам. Даниэль никогда не переплатит за игрока. В последние полтора года «шпоры» были близки к покупкам Сессеньона, Заха и Грилиша. Все трое остались в своих клубах, потому что Леви не желал отдавать ни одного лишнего миллиона за них.

Политика клуба. Еe озвучивали и тренер, и директор, и футболисты: «Если мы не можем взять игрока, который усилит состав, то главное – убедиться, что мы не теряем лидеров».

Клуб хочет покупать футболистов на перспективу. Леви говорил: «Мы стремимся развивать игроков и делать их суперзвездами, а не покупать готовых суперзвезд».

Как на это реагирует Покеттино?

Маурисио всегда разделял позицию клуба. В первые сезоны он подмечал, что у него очень близкие отношения с Леви и что они хорошо понимают друг друга.

После сухого летнего окна Покеттино не жаловался: «Своими действиями клуб показал, насколько он храбр. Строительство базы требует серьeзных инвестиций, а новый стадион стоил почти миллиард фунтов стерлингов. Конечно, люди будут говорить, что «Тоттенхэм» никого не подписал. Но зачем нам трансфер ради трансфера?»

В декабре аргентинец сохранял спокойствие: «Не разочаруюсь, если мы снова никого не приобретeм. Иногда лучше не совершать трансферы вообще, особенно если нет на примете подходящего новичка».

В январе позиция Маурисио резко изменилась: «Если «Ливерпулю» нужен защитник, он покупает ван Дейка. Нужен вратарь? Кто там лучший, Алиссон? То же самое с «Манчестер Сити». В конце концов «Реал» и «Барселона» делают то же самое, потому что они на другом уровне».

К февралю Покеттино взбунтовался: «Если мы не можем купить стиральную машину, то приобретаем сушилку. Вместо дивана покупаем стул. Вот разница между нами и командами, выстроенными для побед. Из-за короткой скамейки запасных любая потеря лидера становится настоящей проблемой. Мы делаем всe, что в наших силах, но нам не идут на встречу».

В марте тренер начал критиковать директора и задумываться об уходе: «Если Дэниел Леви в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, вероятно, я отвечу, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать. Можем ли мы быть среди претендентов? Да. Будем ли сражаться? Будем. Будем ли конкурентоспособны? Конечно. Но вы не можете сказать «мы обязаны побеждать», если у вас нет соответствующих ресурсов. Нельзя приставить к моей голове пистолет и сказать «нам нужна победа», если мы не боремся за неe с теми же ресурсами, что и другие команды. Я слышу, как люди говорят: «Покеттино в клубе уже пять лет и ничего не выиграл». Конечно, я ничего не выиграл. Но то, что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире».

В апреле клуб отреагировал на недовольство коуча. Английские таблоиды сообщали, что Покеттино получит около 150 миллионов евро на покупки летом. Это успокоило аргентинца. На днях Маурисио сказал: «Мы смелые, умные, творческие. Теперь речь идет о создании еще одной главы, надо иметь четкое представление о том, как мы собираемся построить этот новый проект. Нам нужно перестроиться».

Преодолевая давление публики, междоусобицы с Леви, травмы и усталость игроков, Маурисио продолжал побеждать. «Тоттенхэм» обеспечил себе место в четвeрке АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов. Главный виновник всего этого – Покеттино. Он бесподобен.

После финального свистка тренер «шпор» не смог сдержать эмоции. Поблагодарив Эрика тен Хага за игру, он побежал к своим футболистам радоваться победе. Обнимаясь с Льорисом, Маурисио заплакал.

Покеттино и его команду постоянно ругают за то, что они ничего не выигрывают. С аргентинцем «Тоттенхэм» стабильно занимает место в пятерке АПЛ, но к титулу они пока не были даже близки. В 21 веке у «шпор» всего один трофей – кубок английский лиги. В тренерской карьере Маурисио – ровно ноль чашек. И всего один финал до этого – в Кубке английской лиги.

Прошлым летом Маурисио мог уйти из «Тоттенхэма». «Реал» хотел забрать аргентинца к себе. Но Покеттино отказался: «Это была сложная ситуация. Каждый тренер мечтает работать с как можно более классной командой, но порой ты вынужден сказать «нет» даже такой команде. Я не собирался сбегать. У меня есть ценности. Зачем клубу назначать тренера, который пренебрегает взятыми на себя обязательствами?»

В десять лет Лукас был щуплым мальчиком, который нуждался в специальной программе по набору мышечной массы. Родители просили руководство «Коринтиаса» поселить маленького Моуру в интернате и составить для него индивидуальную диету. Но «Жувентус» отказался. Родители поссорились с клубом и забрали его оттуда.

Долго Лукас без команды не оставался. Бразильца тут же забрал к себе «Сан-Паулу». Моура рассказывал, что после переезда в другой город, он столкнулся с бандами, преступностью, наркотиками и насилием. Но глубоко религиозный вингер сконцентрировался на улучшении своих талантов и сумел отгородиться от криминального общества города.

«Я вырос в очень бедном городе, – рассказывал бразилец. – Все было сложно. В Бразилии у нас много проблем с насилием. Это было ужасно, но я всегда держал в голове, что когда-нибудь стану профессиональным игроком, помогу семье и друзьям и осуществлю свою мечту. Поэтому я всегда много работал, чтобы быть здесь, где я сейчас, и могу наслаждаться каждый день».

В Сан-Паулу Лукас набрал нужную массу и быстро прогрессировал. Уже в 2010 году, в возрасте 18 лет, он дебютировал за взрослую команду. В том сезоне он сразу забил четыре гола и отдал столько же голевых передач. Во втором сезоне Лукас забил девять голов и отдал четыре передачи в 28 играх чемпионата Бразилии.

В 2012 году бразильцем интересовались чуть ли не все в Европе. Алекс Фергюссон хотел видеть Моуру в «МЮ». И сильно разозлился, когда в последний момент «ПСЖ» увeл его из-под его носа, вывалив за бразильца 45 миллионов евро: «Мир сошел с ума. Клубы не должны тратить столько на одного игрока», – ворчал Фeрги.

В «ПСЖ» Моура не оправдал заплаченных за себя денег. Играл стабильно хорошо, но не более того. К тому же ничего не показывал в Лиге чемпионов. А когда в команду пришeл Неймар, плотно присел на скамейку, стал нарушать дисциплину, конфликтовал с Эмери и набрал лишний вес. В свой последний сезон в Париже он провeл на поле всего 71 минуту.

В «Тоттенхэме» все изменилось. Хоть Лукас и не стал железным игроком основы, он играет важную роль в команде Покеттино. Бразилец просто в восторге от работы с Маурисио:

«Отношения с менеджером очень хорошие. Мы всегда говорим о работе. Я считаю, что мы можем сделать большой сезон, выиграть трофей. Вот почему я здесь, чтобы выиграть трофей, потому что я верю в команду. У нас есть возможность сотворить историю», – говорил Моура, когда переходил в клуб.

Лукас стал последним трансфером «Тоттенхэма» (пришeл почти полтора года назад). «Шпор» постоянно критикуют за отсутствие покупок. Сегодня бразилец заткнул всех хейтеров клуба и вывел команду в финал Лиги чемпионов. Он стал пятым игроком в истории ЛЧ, сделавшим хет-трик в полуфинале. До Моуры это удавалось Алессандро Дель Пьеро, Ивице Оличу, Роберту Левандовски и Криштиану Роналду.

Самое забавное, что все три гола бразилец забил левой ногой. За последние пять сезонов карьеры он лишь четыре раза бил с неродной ноги – естественно, ни разу ею не забивал. И вот все три удара – прямо в сетку. Бразилец сотворил чудо.

Подготовлено по сообщениям СМИ