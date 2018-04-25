Товарная марка Bronchos предприятия Acorus Calamus недействительна

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Товарная марка Bronchos производителя продуктов из лекарственных трав Acorus Calamus недействительна, потому что похожа на товарные марки фармацевтической компании австрийского капитала Kwizda — Bronchostop и Broncophen, постановил суд.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 15 февраля оставил в силе определение Вильнюсского окружного суда (ВОС) — последний отклонил просьбу Acorus Calamus отменить решение Государственного патентного бюро признать недействительной регистрацию марки Bronchos.

Как утверждает Acorus Calamus, схожесть марок Bronchos и Bronchostop с Broncophen недостаточна для признания их визуально похожими. Между тем Kwizda утверждает, что эти товарные марки похожи, потому что создают очень похожее общее впечатление.

«Впечатление от сравниваемых марок очень похожее, а этого достаточно для констатации возможности ввести в заблуждение!, — говорится в определении АСЛ.

Компания Kwizda выпускает под марками Bronchostop и Broncophen сиропы и пастилки от кашля. Acorus Calamus под маркой Bronchos выпускает сиропы, пастилки от кашля, травяные чаи и пищевые добавки.

BNS