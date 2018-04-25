Toyota отзовет в США 143 тысячи автомобилей

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Японский автоконцерн Toyota намерен отозвать в США 143 тысячи автомобилей из-за проблем с тормозной системой и подушками безопасности. Об этом в четверг сообщил телеканал ABC.

В частности, будут отозваны порядка 96 тысяч внедорожников Land Cruiser и Lexus LX570, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Кроме того, компания отзовет около 47 тысяч пикапов Tacoma этих же годов выпуска.

Отмечается, что дефект в тормозной системе может привести к утечке тормозной жидкости. При этом дефект в системе безопасности обнаружен при срабатывании передних и боковых подушек, которые могут не выстрелить в нужный момент при аварии.

Ранее сообщалось, что Toyota и Subaru отзовут более 400 тысяч автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя.

korrespondent.net