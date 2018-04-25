Трагедии с детьми

🔊 Воспроизвести

Проблемы насилия над детьми, вопросы предотвращения насилия остаются актуальными. По оценкам экспертов, позитивное родительство не только воздействует на благополучие ребенка, но и обеспечивает его последующее психическое и физическое здоровье.

В коме – по вине отца

Врачи вильнюсской клиники Сантаришкес борются за жизнь четырехмесячной девочки, впавшей в кому, вероятно, по вине отца, сообщила на минувшей неделе служба новостей LRT.

Медики подозревают, что причиной нынешнего состояния ребенка стал синдром тряски младенцев. Родители часто пытаются успокоить плачущего ребенка, встряхивая его. Однако мало кто из них знает, что это может привести к разрыву мелких кровеносных сосудов, которые проходят сквозь оболочки мозга ребенка. Результатом такой травмы могут стать умственная отсталость, слепота, паралич, задержка эмоционального и физического развития и даже летальный исход.

Заведующая отделением детской интенсивной терапии клиники Сантаришкес Вильманта Бурокене рассказала, что девочка находится в тяжелом состоянии. «Были проведены необходимые спасательные мероприятия, кроме того, сделана срочная диагностика. По всем исследованиям компьютерной томографии, и по характерным признакам, проявляющимся на глазном дне, установлен синдром детского сотрясения. При осмотре на теле ребенка обнаружено несколько кровоподтеков. Он находится на искусственной вентиляции легких, прогноз пока неясен», — сказала врач.

Врачи говорят, что следующие несколько дней будут для девочки решающими. Но даже после выздоровления последствия могут давать о себе знать всю жизнь.

«Ребенок может оставаться полностью или частично слепым, глухим, стать аутистом, иметь поведенческие нарушения. Очевидно, что самый серьезный прогноз — это вегетативное состояние», — продолжила Бурокене.

Сотрудникам Государственной комиссии по защите прав детей и вопросам усыновления хорошо знакома семья, в которой случилась трагедия, поскольку оба родителя малышки лечились от наркотической зависимости. В ведомстве подчеркнули, что паре разрешили оставить девочку, потому что мать заботилась о ней. Сотрудники посещали семью не чаще раза в неделю.

Сама мать считает, что в тяжелом состоянии ребенка может быть виновен отец. Она рассказала, что, вернувшись с работы, встретила мужчину на лестнице с ребенком на руках.

«Я говорю ему: «Что случилось?». Он говорит, что ребенок задыхается. По приезде в больницу выяснились очень страшные вещи: пролилась кровь в мозг, другие травмы. Муж сейчас арестован, он утверждает, что младенец подавился, а он потряс ее, перевернув вверх ногами», — рассказала мать. Женщина уверяет, что 26-летний мужчина никогда не избивал ребенка, однако силу к нему применял.

Позднее Генеральная прокуратура сообщила, что отец ребенка был отпущен на свободу, ему назначены три меры пресечения – подписка о невыезде, изъятие документов и обязательство периодически регистрироваться в полиции.

Ранее супруги развелись, однако несколько недель назад бывший муж вернулся, заявив, что перестал употреблять наркотики и нашел работу. «Две недели назад мы помирились, я поверила ему, что все будет хорошо. Но прошло две недели — и такое событие», — рассказала женщина.

Полиция начала предварительное следствие по делу о травме ребенка.

Сотрудник пострадал спасая ребенка

В Литве сотрудник полиции получил ранение при попытке забрать детей у пьяных родителей, сообщает LRT. Инцидент произошел во второй половине дня 18 января в Пренайском районе. У сотрудника полиции диагностировали множественные травмы обеих рук.

Специалист службы защиты прав детей забирал малолетних детей из неблагоприятной обстановки. В это время их 25-летний отец ранил присутствовавшего сотрудника полиции. Отмечается, что оба родителя находились в состоянии алкогольного опьянения. В больнице у полицейского диагностировали множественные травмы обеих рук.

Мужчина, напавший на сотрудника правоохранительных органов, был задержан и доставлен в полицейский комиссариат Алитусского уезда. Было установлено, что содержание алкоголя в его крови составляло 2,65 промилле.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ