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Трагедии в армии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 21, 0:01   |   Комментариев: 0

На минувшей неделе найдены мертвыми  военнослужащие, трагедии расследуются.

Фото BFL

Фото BFL

Умер хорватский военный

12 декабря в международном батальоне НАТО, дислоцированном в Рукле, умер хорватский военнослужащий, сообщило  Минобороны Литвы.

По предварительным данным, он был найден без признаков жизни в казарме, в своей комнате, его нашли сослуживцы. Расследование в связи с этой смертью проводит литовская правоохрана. О смерти военнослужащего извещены его близкие. Руководство обороны Литвы выразило им соболезнования.

Хорватия присоединилась к боевой группе батальона передовых сил НАТО в начале декабря. Численность первого военного контингента Хорватии в составе боевой группы батальона передовых сил НАТО под командованием Германии составляет примерно 180 человек.

Помимо хорватских военных, в многонациональной боевой группе батальона НАТО служат более 450 германских военных, 100 бельгийских, 20 люксембургских, 200 норвежских и более 200 нидерландских.

В лесу обнаружено тело пропавшего военного парамедика

13 декабря, в 12.45 в полицию сообщили о том, что в Панявежском районе, в деревне Паюостис, на службу в батальон гусар им. Короля Миндаугаса не явился парамедик военной медицинской службы Витаутас Агапас (1990 г. р.)

В тот же день мужчину объявили в розыск. Во второй половине дня его автомобиль обнаружили на площадке в Станюнском лесу. Стали прочесывать лес, однако быстро стемнело, поэтому поиски пришлось прекратить. 14 декабря военные и полиция продолжили прочесывать лес. Около 12.20  тело пропавшего мужчины было обнаружено. Предполагают, что он покончил с собой. Причины этого  пока неизвестны.

Инф. «ЛК»

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