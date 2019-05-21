Трамп: Американские компании уходят из Китая

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Президент США Дональд Трамп рассказал об уходе американских компаний из Китая в другие страны Азии в связи с ростом ввозных пошлин на китайские товары. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять.

«Я сказал: о’кей, тогда мы поднимем пошлины», — рассказал американский президент.

Он также раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который будет баллотироваться в президенты США, за позицию по Китаю.

«Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай — это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить», — сказал Трамп.

9-10 мая прошел новый раунд торговых переговоров, который завершилися решением президента Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.

Пекин ответил повышением тарифов и объявил о «народной торговой войне».

Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.

18 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео поставил одно условие для успешных торговых переговоров.

korrespondent.net