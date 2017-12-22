Трамп грозится лишить помощи страны, которые в ООН проголосуют против его решения по Иерусалиму

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить оказывать помощь государствам, которые проголосуют в поддержку резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом он заявил во время заседания администрации в Белом доме.

“Они получают сотни миллионов долларов, даже миллиарды долларов, и после этого они голосуют против нас. Хорошо, мы будем наблюдать за этим голосованием, пускай попробуют проголосовать против нас – мы много сэкономим. Нам все равно”, – цитирует президента ТАСС.

Чрезвычайное заседание Генеральной Ассамблеи ООН состоится в четверг, созвано оно по просьбе Турции и Йемена.

Постпред США при ООН Никки Хейли подтвердила эту позицию, разослав дипломатам более 180 государств письма с предупреждением о том, что результаты голосования по предложенной арабскими странами резолюции будут приняты к сведению, указывает АР.

В письме подчеркивается, что Вашингтон “просит принять во внимание давнюю дружбу и партнерские отношения, а также поддержку, которую мы оказывали, и с уважением отнестись к нашему решению относительно своего посольства”. “Мы примем к сведению каждый голос по этому вопросу”, – подчеркнула постпред.

В понедельник арабские страны запросили созыв чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой, как ожидается, будет рассмотрена резолюция по Иерусалиму, отклоненная ранее Советом Безопасности из-за вето США. В Генассамблее права вето нет, однако и решения ее не обязательны к исполнению.

6 декабря президент Дональд Трамп заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства, и распорядился перенести туда посольство США. В понедельник США наложили вето на резолюцию, в которой указывалось на незаконность любых решений, “которые меняют или предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима”.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

NEWSru.com

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