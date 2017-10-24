Трамп и Абэ договорились усилить давление в отношении КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что будет “решительно бороться” с угрозой, исходящей от Северной Кореи, передает ВВС. Такое заявление глава правительства сделал сразу после того, как стало известно, что на прошедших 22 октября выборах в нижнюю палату японского парламента правящая коалиция возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии “Комэйто” одержала победу, получив две трети мест.

“Как я обещал во время выборов, моей первостепенной задачей будет обеспечение жесткого подхода к Северной Корее. Для этого потребуется сильная дипломатия”, – заявил премьер журналистам.

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе поздравил Абэ с победой на выборах, сообщает Sankei. Премьер-министр и президент США договорились продолжить совместное давление на Северную Корею с тем, чтобы она изменила свою агрессивную политику.

Напомним, Япония, США и Южная Корея неоднократно выражали обеспокоенность в связи с продолжением Пхеньяном ядерной программы и испытаниями баллистических ракет. Совет Безопасности ООН за последнее время принял две резолюции в отношении КНДР, в которых ужесточил режим международных санкций. Дональд Трамп с трибуны ООН в конце сентября пригрозил уничтожить Северную Корею в случае угрозы с ее стороны США и союзникам. В ответ Пхеньян пригрозил нанести “невероятный” удар по Соединенным Штатам.

Трамп в телефонной беседе с Абэ также отметил, что с нетерпением ждет запланированной поездки в Японию. Также лидеры договорились сыграть в гольф в ходе визита американского президента, намеченного на 5-7 ноября. Игра состоится в день приезда Трампа в страну.

Кроме того, японский премьер выразил благодарность президенту США за согласие встретиться с семьями похищенных агентами КНДР японских граждан, сообщает РИА “Новости”. Японцев северокорейские спецслужбы похищали в 70-е и 80-е годы прошлого века в шпионских целях. В Токио требуют прояснения всех обстоятельств и продолжения поиска оставшихся в живых жертв похищений.

Согласно предварительным результатам выборов, ЛДП получает 281 депутатский мандат из 465, “Комейто” – 29. В понедельник на состоявшемся в Токио совещании генеральных секретарей партии договорились созвать 1 ноября сессию парламента, сообщает агентство Kyodo.

Предполагается, что 1 ноября Абэ будет переизбран в парламенте на посту главы правительства. В тот же день он объявит о составе своего кабинета. Как передает ТАСС, по данным японской прессы, в нем сохранят свои посты все нынешние министры.

Отмечается, что явка на выборах была чрезвычайно низкой – в голосовании приняли участие около 54%, что лишь немного выше рекордного минимума в 52,36% на выборах в нижнюю палату в 2014 году. На явке сказались неблагоприятные погодные условия – на большей части страны бушевал тайфун “Лан”, унесший жизни уже пяти человек.

NEWSru.com

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