Трамп и Путин проведут переговоры на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает РИА Новости во вторник, 26 ноября.

«На «двадцатке» президент и делегация будут взаимодействовать с многими лидерами, в том числе запланированы двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии», – заявила Сандерс.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о повестке переговоров.

«Я думаю, (будут обсуждаться) все вопросы, которые у нас есть в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток», – сказал он на брифинге в Белом доме.

Саммит G20 запланирован на 29 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

korrespondent.net