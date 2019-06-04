Трамп исключил Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы

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Президент США Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года», — говорится в документе.

ГСП — это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более 5,6 млрд долларов (лидер среди участников данной программы).

Photo by The Epoch Times on Foter.com / CC BY