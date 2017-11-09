Трамп на переговорах с лидером Китая призвал Россию помочь в сдерживании ситуации с КНДР

На второй день своего визита в Китай президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина “упорно” работать и действовать быстро, чтобы урегулировать северокорейский ядерный кризис. Также глава Соединенных Штатов попросил Россию помочь “сдержать эту потенциально очень трагичную ситуацию”.

Об этом Трамп заявил во время встречи с Си Цзиньпином в Пекине, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP. Китайский лидер принял своего американского коллегу в Доме народных собраний рядом с площадью Тяньаньмэнь. Во время встречи Трамп дал Си Цзиньпину понять, что ждет от него более активных действий в отношении КНДР. “Мы должны действовать быстро. И, надеюсь, Китай будет действовать быстрее и эффективнее по этой проблеме, чем кто-либо”, – сказал президент США, поблагодарив лидера КНР за ограничение торговли с Северной Кореей.

При этом Трамп подобрал для Си Цзиньпина лестные слова, назвав его “великим президентом”. “Китай может решить эту проблему легко и быстро, и я призываю Китай и вашего великого президента очень усердно поработать над этим. Я знаю одно о вашем президенте: если он будет работать над этим усердно, это произойдет. В этом нет никаких сомнений”, – сказал американский лидер.

Во время встречи Трамп выразил уверенность, что вместе с Си Цзиньпином они могут решить все мировые проблемы, сообщает AP. “Верю, что мы можем решить почти все проблемы, вероятно, все”, – сказал глава Соединенных Штатов. При этом он отметил, что “существует решение” и ракетно-ядерной проблемы КНДР.

Администрация США считает, что экономическое давление Китая на Северную Корею являются ключом к прекращению ядерной и ракетной программы Пхеньяна. При этом Си Цзиньпин неоднократно призывал Соединенные Штаты и Северную Корею провести переговоры по урегулированию кризиса мирным путем.

В ходе нынешней встречи с Трампом лидер КНР сообщил, что власти США и Китая пришли к договоренностям касательно укрепления контактов и усиления координации по проблеме Корейского полуострова. “КНР и США договорились усилить взаимодействие и координацию взаимных позиций по проблеме Корейского полуострова и прочим вопросам”, – отметил китайский лидер в Доме народных собраний.

Также Трамп во время встречи с Си Цзиньпином обратился к России за помощью по ситуации с Северной Кореей. “Я также призываю Россию помочь обуздать эту потенциально очень трагическую ситуацию”, – сказал американский лидер.

Ожидается, что Трамп и Путин встретятся в грядущие выходные на саммите АТЭС во Вьетнаме. Ранее в Кремле сообщили, что одной из главных тем переговоров двух лидеров станет ситуация с Северной Кореей. Также, как ожидается, лидеры поговорят о Сирии и выходе из кризиса в двусторонних отношениях.

США и КНР подписали контракты на 253,4 млрд долларов

Во время встречи Трамп не скрывал своего разочарования значительным торговым профицитом со стороны Китая. По оценкам экспертов, в 2017 году дефицит США в торговле с КНР может достичь 370 млрд долларов, сообщает “Интерфакс”.

В то же время Трамп отметил, что не винит Китай в сложившейся ситуации. “В конце концов, кто может обвинить страну в возможности воспользоваться другой страной ради своих граждан?” – сказал президент США. Трамп возложил на предыдущую администрацию ответственность за то, что “этот дефицит торгового баланса не контролируется и будет расти”.

Однако это не помещало двум странам подписать соглашения на общую сумму 253,4 млрд долларов. Об этом в четверг, 9 ноября, в Доме народных собраний сообщил министр коммерции КНР Чжун Шань.

Во второй день визита президента США представители крупного бизнеса в присутствии Си Цзиньпина и Трампа подписали 15 соглашений на общую сумму 245,2 млрд долларов, сообщает ТАСС. Накануне американские и китайские компании подписали в Пекине 19 контрактов на общую сумму 9 млрд долларов.

Визит Трампа в Китай продлится с 8 по 10 ноября. Это часть его турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, которое станет самым продолжительным из всех предпринятых за последние 25 лет американскими президентами. Кроме того, это первый официальный визит Трампа в КНР в качестве главы США.

Си Цзиньпин вместе с супругой встретили президента США и первую леди сразу после прилета в Пекин. Затем обе четы гуляли по так называемому Запретному городу – дворцовому комплексу “Гугун” в сердце китайской столицы. Как и ожидалось, Трамп написал о своих впечатлениях от поездки в Twitter, обходя таким образом действующие в КНР ограничения в пользовании интернетом.

“Спасибо за красивый прием, Китай! Первая леди США Мелания и я никогда не забудем этого!” – с благодарностью написал американский лидер.

NEWSru.com

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