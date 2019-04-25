Трамп направил военных на границу с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу», — написал он.

При этом Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.

Ранее Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой. Мексика должна задержать всех нелегалов и не позволять им направляться в США, заявил американский лидер.

Напомним, 15 февраля президент Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе США. Тем самым он планирует получить в общей сложности около 8 млрд долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Также стало известно, что власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены на границе с Мексикой.

korrespondent.net