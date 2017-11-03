Трамп назвал расследование “вмешательства РФ” в выборы в США позором

Продолжающееся в США расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента в 2016 году являются позором, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в четверг, 2 ноября, в интервью радиоведущему Хауи Карру на радиостанции WRKO.

“Все эти расследования в сенате и палате представителей, (после которых) они выходят и говорят, даже демократы: “Нет никакого сговора, но мы продолжим смотреть, есть дым, но нет никакого сговора”. И республиканцы выходят, говоря: “Нет никакого сговора”. И это позор, то, что это может продолжаться. Это позор, и это плохо для нашей страны”, – приводит слова Трампа The Hill.

Президент также опроверг недавние сообщения о том, что политическая реклама в Facebook, якобы оплаченная из России, могла охватить миллионы американцев во время выборов в 2016 году. Он подчеркнул, что эта реклама затрагивала другие темы. “Взгляните на рекламу в Facebook, это даже не реклама того, что мы с вами обсуждаем”, – сказал глава Белого дома.

Дело о возможном вмешательстве России в американские выборы начали расследовать почти сразу после победы Трампа, в ноябре 2016 года. В конце октября 2017 года обвинения по делу были предъявлены Полу Манафорту, бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Манафорт был помещен под домашний арест.

По версии следствия, Манафорт и Гейтс получили “десятки миллионов долларов” за работу на Украине. С 2006-го по 2016 год они отмывали деньги через “десятки американских и иностранных юридических лиц”, чтобы скрыть платежи от властей США. Манафорт обвиняется в отмывании 18 млн долларов, а всего через офшорные счета прошло до 75 млн долларов.

NEWSru.com

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