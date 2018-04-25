Трамп назвал условия снятия санкций с России

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Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России санкций только при условии, если Москва предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Reuters.

Он отметил, что рассмотрит возможность снятия санкций только если «они [Россия] сделают что-либо в нашу пользу». Трамп также подчеркнул, что, несмотря на теплую атмосферу на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, по отношению к России он, по его мнению, ведет себя жестче, чем любой другой президент США.

Трамп может снять санкции, которые наложены по его распоряжению. Остальные были введены конгрессом по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» и могут быть сняты только с его согласия.

В последний раз США вводили санкции против России в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. Также в черном списке оказались такие российские компании, как UC Rusal, En+ и «Ренова». Bloomberg в первый рабочий день после введения ограничений оценил потери богатейших россиян из-за санкций в 16 млрд долларов.

Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Активы всех 24 россиян и 14 российских организаций, попавших под санкции, заморожены на территории США, а американцам запрещено заключать с ними какие-либо сделки. «Все активы под юрисдикцией США названных лиц и структур или любых других организаций, заблокированные на основании закона из-за того, что они принадлежат попавшим под санкции лицам, заморожены. Гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения», — указывалось в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщалось, что «лица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с санкциями» за сотрудничество с фигурантами перечня в крупном объеме или же за то, что они действуют от их имени. Американские граждане должны в ближайшее время свернуть все деловые контакты с попавшими в черный список лицами и структурами из России.

В начале июня Минфин США расширил санкции против России, включив в соответствующий список еще три российские компании и трех физических лиц.

В список были включены петербургские компании Digital Security и «Дайвтехносервис», а также ФГУП «Научно-исследовательский институт «Квант». Основанием для этого послужила их предположительная связь с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Помимо этого, в список попали связанные с «Дайвтехносервисом» Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун.

22 июня Госдума в качестве ответа на новые санкции приняла нашумевший на стадии рассмотрения закон, согласно которому президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств. Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств.

При этом еще ко второму чтению из текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, услуг и товаров (в том числе лекарств из США ), а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до шести.

14 августа конгресс США опубликовал текст законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на РФ». Если документ примут, то семь крупнейших банков России не смогут проводить различные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США.

Эксперты отмечали, что запрет на расчеты в долларах, который может стать следствием принятия законопроекта, может оказаться очень болезненным для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Первые индивидуальные санкции были наложены на Россию США, ЕС и Канадой 17 марта 2014 года после присоединения Крыма к России. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против граждан и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции.

NEWSru.com