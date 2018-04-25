Трамп обещает ответить РФ на нарушения по ракетам

В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа в пятницу, 1 февраля.
«Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий [нарушения ДРСМД]», — говорится в заявлении.
По его словам, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.
«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией [обязательств по ДРСМД] и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения», — сказано в заявлении Трампа.
В то же время отмечается, что США рассчитывают наладить прекрасные отношения с РФ после достижения договоренностей по контролю над вооружениями.
Как сообщает ТАСС, перед этим госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора по ракетам.
Помпео обвинил Россию в «существенном нарушении» ДРСМД. Оно подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения, считает госсекретарь.
США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД.
При этом США готовы вести с РФ диалог по контролю над вооружениями, но выполнение договоров должно быть проверяемым, отметил госсекретарь.
Напомним, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.
Также не дали результаты переговоров в Пекине на этой неделе.