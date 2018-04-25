Трамп обрушился с критикой на Макрона

🔊 Воспроизвести

Американский президент вновь припомнил Макрону идею о европейской армии и указал на его низкий рейтинг.

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании европейской армии. Об этом он написал в Twitter во вторник, 13 ноября.

«Эммануэль Макрон предположил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России… Очень оскорбительно, но возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!», — написал он.

Также он раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино.

«Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять», — написал Трамп.

Кроме того, президент США упомянул о низких рейтингах Макрона.

«Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции — 26%, — и уровня безработицы в почти 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Между прочим, нет страны более националистической, чем Франция, очень гордый народ, и совершенно обоснованно», — пишет Трамп.

«Сделаем Францию снова великой», — добавил он.

Напомним, 10 ноября Трамп и Макрон провели встречу в Париже, на которой, среди прочего обсуждали вопрос безопасности в Европе.

korrespondent.net