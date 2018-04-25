Трамп обрушился с критикой на Макрона

Американский президент вновь припомнил Макрону идею о европейской армии и указал на его низкий рейтинг.
Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании европейской армии. Об этом он написал в Twitter во вторник, 13 ноября.
«Эммануэль Макрон предположил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России… Очень оскорбительно, но возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!», — написал он.
Также он раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино.
«Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять», — написал Трамп.
Кроме того, президент США упомянул о низких рейтингах Макрона.
«Сделаем Францию снова великой», — добавил он.
Напомним, 10 ноября Трамп и Макрон провели встречу в Париже, на которой, среди прочего обсуждали вопрос безопасности в Европе.