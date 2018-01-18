Трамп объявил победителей конкурса фейковых новостей

Президент США Дональд Трамп, неоднократно выражавший недовольство освещением американскими СМИ его деятельности, сообщил в Twitter, что определился с победителями премии для журналистов, которые пишут фейковые новости.

“И вот победители конкурса фейковых новостей…” – написал Трамп, опубликовав ссылку на сайт Республиканской партии.

“2017-й был годом беспощадной предвзятости, недобросовестного освещения событий и даже откровенно фейковых новостей. Исследования показали, что более 90% контента с освещением в СМИ деятельности президента Трампа было отрицательным”, – говорится в материале.

В десятке “победителей” оказались четыре репортажа CNN, два репортажа New York Times и по одному – от ABC, Washington Post, Time и Newsweek.

Список возглавил лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и колумнист газеты New York Times Пол Кругман, который “в день исторической, внушительной победы президента Трампа” заявил, что экономика США никогда не восстановится.

“Похоже, что президентом будет Дональд Трамп, а рынки падают… На вопрос, когда восстановятся, первоначальный ответ таков: никогда”, – написал Кругман свой прогноз в ночь на 9 ноября 2016 года, когда стало ясно, что новым главой государства станет Трамп. Между тем, как отмечает РИА “Новости”, за год с момента инаугурации Трампа биржевой индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 30%.

На втором месте в рейтинге лауреатов “премии” Трампа оказался Брайан Росс. Журналиста отстранили от эфира ABC News за некорректную новость о “российском деле”. Росс объявил со ссылкой на источники, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн собирается дать показания о том, что Трамп в ходе предвыборной кампании якобы дал ему указание наладить контакты с Москвой.

Росс высказал мнение, что такой поворот в “российском деле” может стать основанием для импичмента Трампа. Биржевые индексы резко упали после репортажа журналиста, который впоследствии был дезавуирован телеканалом.

В действительности, как выяснилось, во время предвыборной кампании Трамп просил Флинна и других членов своей команды подготовить предложения по улучшению отношений с Россией. Лишь после избрания президент поручил Флинну начать контактировать с Москвой.

Третье место в списке лауреатов занял неоднократно критикуемый Трампом телеканал CNN, который сообщил, что зять президента Джаред Кушнер получил от сайта WikiLeaks предложение изучить оказавшиеся в распоряжении сайта документы национального комитета Демократической партии до их публикации.

В CNN отмечали, что эта информация является доказательством “сговора Трампа с Россией”, так как, по версии американских спецслужб, российские хакеры взломали базы данных Демократической партии и передали документы WikiLeaks. Позже выяснилось, что WikiLeaks послал Кушнеру ссылку на уже опубликованные документы.

Четвертое место в рейтинге отдано журналу Time за репортаж о том, что Трамп якобы приказал убрать из Овального кабинета в Белом доме бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Имелось в виду, что Трамп таким образом продемонстрировал расистские взгляды. Time вскоре аннулировал репортаж, а журналист Зик Миллер заявил, что не заметил бюст, стоявший за дверью.

Репортер Washington Post Дэйв Уайгл, который разместил в Twitter фотографию стадиона, где должен был выступать перед сторонниками Трамп, получил пятое место. На фото трибуны были показаны наполовину пустыми, а ироничная подпись гласила: “Полон под завязку”. Позже оказалось, что снимок был сделан задолго до начала мероприятия, а к моменту выступления Трампа трибуны действительно были переполнены. Уайгл вынужден был удалить свой твит и извиниться.

На шестом месте в рейтинге поставлено сообщение CNN о том, что Трамп будто бы перекормил рыбок в бассейне во время визита к премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

На седьмом месте оказался телеканал CNN c утверждением о “российских связях” Энтони Скарамуччи, который всего несколько дней занимал пост директора Белого дома по коммуникациям. Репортаж был впоследствии дезавуирован телеканалом.

Восьмое место рейтинга занял репортаж Newsweek, в котором утверждалось, что первая леди Польши, жена президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда, отказалась пожать Трампу руку. В действительности она пожала руку президенту, но сделала это после того, как поприветствовал его супругу Меланию.

На девятом месте в списке поставлен репортаж CNN, в котором говорилось, что отправленный в отставку президентом директор ФБР Джеймс Коми никогда не говорил Трампу, что тот не находится под расследованием по “российскому делу”.

На десятом месте – сообщение New York Times о том, что администрация удалила с правительственного сайта исследование об изменении климата.

Одиннадцатое место Трамп отдал серии репортажей о его “сговоре с Россией”. Ранее президент неоднократно заявлял, что никакого сговора не было, а развязанная против него кампания является “охотой на ведьм”.

Президент также перечислил свои достижения, на которые, по его версии, не обратили внимание СМИ, пока старались оклеветать его. Среди них – положительные изменения в экономике, разгром террористической группировки “Исламское государство”* в Сирии и Ираке, назначение консерватора Нила Горсача в Верховный суд США.

Отметим, что открытый конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ продолжается еще со времени его предвыборной кампании. Особенно часто он обрушивался с критикой в адрес CNN.

NEWSru.com

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