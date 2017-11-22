Трамп остался доволен полуторачасовым разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп остался доволен состоявшимся телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал диалог “замечательным”. Разговору президентов предшествовала встреча Путина с сирийским лидером Башаром Асадом.

Трамп заявил журналистам, что его разговор с президентом России длился почти полтора часа. “У нас был замечательный разговор с Владимиром Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии – это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине”, – цитирует главу Белого дома “Интерфакс”.

Президент США также добавил, что они с российским лидером “поговорили очень решительно” о Сирии, КНДР и Украине.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что беседа Путина и Трампа продолжалась более часа. Согласно ее данным, президенты обсудили урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, проблематику борьбы с терроризмом.

В сообщении Кремля указывается, что президент РФ “подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию” в Сирии. Кроме того, проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности республики.

Ранее российские СМИ анонсировали двусторонние переговоры Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, однако президенты лишь несколько раз пересеклись “на ногах”. Песков объяснял срыв переговоров нетипичными требованиями, выдвинутыми американской делегацией. В итоге все “общение” Путина с Трампом во Вьетнаме 10 ноября ограничилось рукопожатием и четырехсекундным похлопыванием по плечу.

Путин тогда рассказал журналистам, что полноценная встреча не состоялась, потому что “отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса”, но лидеры готовы к тому, “чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи”.

NEWSru.com

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