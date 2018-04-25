Трамп отказался ехать на форум в Давос

🔊 Воспроизвести

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщил в четверг, 10 января, в своем микроблоге в Twitter.

Причиной он назвал внутренние проблемы в США, в частности — шатдаун и ситуацию с безопасностью на границах.

«Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ», — написал он.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена (шатдаун) из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне шатдауна.

Также сообщалось, что юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП.

korrespondent.net