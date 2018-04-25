Трамп отменил встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter в четверг.

«Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены на Украину из России, — отметил Трамп, ссылаясь на недавний инцидент в Керченском проливе, — я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным».

Глава Белого дома добавил, что с нетерпением ждет «значимого [российско-американского] саммита, как только будет урегулирована нынешняя ситуация».

Произошедшее по сути противоречит высказываниям самого Трампа, с которыми он выступил едва ли за час до публикации этой записи в Twitter. Президент США заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее «очень хорошее время». Он также утверждал, что примет решение только после получения окончательного доклада своих помощников по вопросам национальной безопасности и внешней политики относительно произошедшего в Керченском проливе.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердили, что американский лидер рассчитывает на двустороннюю встречу с российским коллегой на полях саммита G20. При этом спустя несколько часов Трамп по существу не исключил отказа от переговоров из-за ситуации в Керченском проливе.

Кремль пока не получал официальной информации о намерении главы Белого дома Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ не поменял планы участия в саммите G20.

По словам Пескова, если планировавшиеся ранее переговоры Путина с Трампом действительно отменены, российский лидер получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита G20.

Нынешнее совещание Группы двадцати пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

NEWSru.com