Трамп поддержал Brexit

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Президент США Дональд Трамп поддерживает Brexit при условии, что выход Великобритании из Европейского Союза не нарушит экономическую и финансовую стабильность в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон готовится к любому исходу по поводу Brexit.

Напомним, ранее Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit. В Великобритании обвинили президента США во вмешательстве во внутренние дела.

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA