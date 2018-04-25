Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанами

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Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров американского лидера с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.

По словам Трампа, Израиль «каждый день» сталкивается со «значительными вызовами в сфере обороны». «И сегодня я предпринимаю исторические действия, чтобы укрепить способность Израиля защищать себя, иметь крепкую национальную безопасность, на которую он имеет право», — подчеркнул глава администрации США, слова которого приводит Fox 4 Kansas City.

Беньямин Нетаньяху горячо поблагодарил Трампа за принятое решение. «Ваше решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является историческим, — считает Нетаньяху. — Ваше признание — это двойной акт исторической справедливости».

По словам премьер-министра, «Израиль получил Голанские высоты в результате справедливой войны, являвшейся самообороной, а корни еврейского народа на Голанских высотах уходят в прошлое на тысячи лет».

С его точки зрения, время подписания прокламации имеет для Израиля особую важность, поскольку «Иран пытается создать базы в Сирии, чтобы наносить удары по Израилю». «Через границу — в Сирии — Иран запускал беспилотные летательные аппараты в наше воздушное пространство, ракеты по нашей территории», — заявил глава правительства.