Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров американского лидера с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.
По словам Трампа, Израиль «каждый день» сталкивается со «значительными вызовами в сфере обороны». «И сегодня я предпринимаю исторические действия, чтобы укрепить способность Израиля защищать себя, иметь крепкую национальную безопасность, на которую он имеет право», — подчеркнул глава администрации США, слова которого приводит Fox 4 Kansas City.
Беньямин Нетаньяху горячо поблагодарил Трампа за принятое решение. «Ваше решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является историческим, — считает Нетаньяху. — Ваше признание — это двойной акт исторической справедливости».
По словам премьер-министра, «Израиль получил Голанские высоты в результате справедливой войны, являвшейся самообороной, а корни еврейского народа на Голанских высотах уходят в прошлое на тысячи лет».
С его точки зрения, время подписания прокламации имеет для Израиля особую важность, поскольку «Иран пытается создать базы в Сирии, чтобы наносить удары по Израилю». «Через границу — в Сирии — Иран запускал беспилотные летательные аппараты в наше воздушное пространство, ракеты по нашей территории», — заявил глава правительства.
Черный фломастер, которым Трамп вывел подпись, он вручил Нетаньяху, попросив передать затем на память «народу Израиля», передает ТАСС. Со своей стороны Нетаньяху сообщил, что привез Трампу в подарок «ящик лучшего вина с Голан». При этом премьер-министр попросил президента отдать это вино помощникам, поскольку Трамп совершенно не употребляет алкоголь. Нетаньяху также под смех должностных лиц обоих государств выразил надежду на то, что в США не начнут расследование в связи с получением Трампом этого презента.
Отметим, что поддержку Израиля Дональд Трамп пытается использовать и во внутренней политике, критикуя ненавистных демократов. «Есть сильное ощущение, что демократы настроены антиизраильски. И это позор. Я не знаю, что произошло с ними, но они полностью враждебны Израилю. Откровенно говоря, я думаю, что они антисемиты», — сказал в пятницу президент США, которого самого не раз обвиняли в различных формах ксенофобии.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Между тем Совет безопасности ООН 17 декабря 1981 года принял резолюцию, которая фактически признавала действия Израиля на Голанах аннексией.
Добавим, за последние два года Дональд Трамп неоднократно совершал важные внешнеполитические шаги в интересах Израиля. В начале 2017 года он объявил о решении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. А затем американцы восстановили санкции против Ирана.
Действия Вашингтона вызвали критику со стороны стран арабского и исламского мира, в частности Сирии. Кроме того, Трампа критиковали в России, Германии и Франции. В МИД РФ заявили, что Голанские высоты, безусловно, являются сирийской территорией, а заявление Вашингтона о признании Голан частью Израиля показывает пренебрежение американской стороной нормами международного права и резолюциями Совета безопасности ООН.
В Дамаске последнюю инициативу Трампа назвали вопиющим нападением на сирийский суверенитет. «[Совершая] нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, президент США признал присоединение оккупированных сирийских Голан к сионистской оккупации», — приводит агентство SANA слова источника в МИД Сирии.
Источник, как указывает САНА, добавил, что «Трамп не имеет права узаконить оккупацию и отнять чужую территорию силой, и эта агрессивная политика Америки делает регион и мир уязвимым для всех опасностей».
В ООН также добавили, что статус Голанских высот и позиция организации остается неизменными. «Позиция генерального секретаря остается неизменной, — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. — Статус Голанских высот остается неизменным. Политика в отношении Голанских высот отражена в резолюциях Совета Безопасности. Для нас позиция в отношении Голанских высот закреплена в резолюциях Совета Безопасности. Эта позиция не изменилась».