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Трамп подписал закон о запрете использования ПО Касперского в госорганах США

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 13, 15:50   |   Комментариев: 0

Президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования антивируса Касперского в госорганах США, передает Reuters. Ранее почистить компьютеры от ПО российской компании предписывали директивы администрации и отдельных департаментов. Законодательный запрет затронул как военные, так и гражданские ведомства.

Запрет на использование прописан среди поправок в оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Ее автор, сенатор-демократ Джин Шахин, утверждает, что антивирус Касперского несет “серьезную угрозу” нацбезопасности США и что закон надо было принять “уже давно”.

Трудности в США у “Лаборатории Касперского” возникли на фоне подозрений в том, что антивирус, помимо основной работы, ищет на компьютерах секретную информацию. Российская компания последовательно отрицала все обвинения и даже была готова предоставить исходный код своих программ для анализа. В конгрессе, как передает Reuters, эту меру назвали недостаточной. Основатель компании Евгений Касперский также заявил, что вывел бы бизнес из России в случае, если бы спецслужбы попросили его шпионить за клиентами.

В директивном порядке компьютеры американских ведомств начали чистить от “Касперского” в сентябре – тогда Министерство внутренней безопасности обязало госучреждения в 90-дневный срок прекратить использование российских антивирусов. Было указано, что это ПО представляет угрозу безопасности страны и может быть использовано российскими властями для доступа к правительственным документам США.

В “Лаборатории Касперского” подчеркивают, что доказательств этого представлено не было, а программу запрещают исключительно на основании опасений и подозрений. После подписания Трампом поправок компания в очередной раз выразила серьезную озабоченность “ограниченным географически подходом к кибербезопасности”.

Вслед за США использование российского антивируса рекомендовал прекратитьбританский Национальный центр кибербезопасности при Центре правительственной связи.

NEWSru.com

Метки: 

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