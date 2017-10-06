Трамп после совещания с военными в Белом доме заявил о “затишье перед бурей”

Президент США Дональд Трамп в четверг, 5 октября, после встречи с членами американского военного командования сделал загадочное заявление, передает издание Politico.

Торжественный ужин проходил в Белом доме с участием президента и первой леди Мелании Трамп, а также представителей высшего военного руководства с супругами. Перед этим президент провел совещание с руководством Пентагона и другими военачальниками. По данным прессы, после совещания Трамп спросил находившихся в зале представителей СМИ: “Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей”.

“В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники”, – отметил Трамп. Он не пояснил, что именно хотел сказать такими многозначительными фразами. “Вы узнаете”, – заверил президент журналистов, пытавшихся уточнить, о чем идет речь.

Неизвестно, какие именно темы обсуждались на встрече и о чем мог намекнуть президент, пишет Politico. Однако в настоящее время, отмечает издание, глава Белого дома решает с высшими должностными лицами, следует ли разорвать ядерную сделку с Ираном.

Как сообщает агентство Reuters, после встречи с военными Трамп в очередной раз заявил о нарушении Ираном “духа” соглашения, заключенного в 2015 году при его предшественнике Бараке Обаме. Ожидается, что президент официально объявит о своем решении по сделке с Ираном на следующей неделе.

Накануне о том, что Трамп собирается объявить о разрыве соглашения с Ираном, со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The Washington Post. Отмечалось, что Трамп считает договор “не отвечающим национальным интересам страны”.​

По данным CNBC News, после встречи с военными в Белом доме Трамп также заявил, что американская администрация “настаивает на денуклеаризации Северной Кореи”. Ранее, после испытания Пхеньяном водородной бомбы, американский лидер грозил полным уничтожением КНДР.

Кроме того, сообщается, что до встречи с военными Дональд Трамп упоминал Афганистан и террористическую организацию “Исламское государство”*. Он пояснил, что ожидает от членов военного командования более оперативного предоставления военных вариантов решения задач.

NEWSru.com

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