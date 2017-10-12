Трамп пояснил смысл сказанной им фразы о “затишье перед бурей”

Президент США Дональд Трамп пояснил, что говорил о ситуации с КНДР, когда заявил о “затишье перед бурей”на прошлой неделе. Глава государства рассказал об этом в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду, передает Reuters. Полную версию интервью можно будет увидеть вечером 12 октября.

5 октября президент США перед ужином с членами американского военного командования и их женами заявил о “затишье перед бурей”, не уточнив, что именно он имеет в виду. СМИ посчитали, что речь идет о приближении открытого военного противостояния Вашингтона и Пхеньяна.

“Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы просто не можем”, – сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на просьбу пояснить смысл своей загадочной фразы.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика урегулирования отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов, отмечает ТАСС. В начале октября президент США в Twitter фактически высказался против налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с развитием КНДР своей ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. 19 сентября Трамп с трибуны ООН заявил о готовности “полностью уничтожить” КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Он также назвал северокорейского лидера Рокетменом (“Человеком-ракетой”). Ким Чен Ын в ответ пообещал принять “беспрецедентно жесткие меры” в отношении США, назвав Трампа “сумасшедшим американским стариком” и пригрозив “укротить” его огнем.

1 октября стало известно, что США направляют к берегам Северной Кореи авианосную ударную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan. По данным СМИ, авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в регион к 15 октября.

NEWSru.com

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