Трамп пожертвовал трехмесячную зарплату на борьбу с наркотиками в США

Американский президент решил передать свою зарплату за три месяца на борьбу с эпидемией опиоидных наркотиков в США. Об этом, как передает CNBC, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения и соцслужб США Эрик Харган.

“Его решение пожертвовать свою зарплату – это акт сострадания, выражение патриотизма и чувства долга перед американским народом”, – заявил Харган на брифинге. И. о. министра напомнил, что ежедневно от действия опиоидов в США гибнет 173 человека.

По оценкам CNBS, если исходить из годового оклада президента в 400 тыс. долларов, то на борьбу с эпидемией Трамп перечислит 100 тыс. долларов. В то же время еще до инаугурации Трамп заявил, что отказывается от президентской зарплаты. “Думаю, по закону мне придется принять один доллар, поэтому я буду получать один доллар в год”, – сказал тогда миллиардер.

В конце октября Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за распространения опиоидов. Тогда он сообщил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиков погибло 64 тысячи американцев.

Президент назвал кризис с опиоидами “национальным позором и человеческой трагедией” и призвал остановить поток героина из Мексики и фентанила из Китая. Одной из целей кампании Трамп обозначил сокращение использования наркотиков молодежью. Президент также пригрозил преследованием компаниям, которые производят и распространяют некоторые опиоиды оптом.

Ранее комиссия Белого дома по борьбе с наркоманией и опиоидным кризисом во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи обнародовала доклад, в котором говорилось, что ежедневно 142 американца умирает от передозировки наркотиков. В период с 1999-го по 2015 год более 560 тысяч человек в стране скончалось по этой причине, отмечалось в отчете.

Опиоиды – группа препаратов, оказывающих на организм человека эффект, похожий на действие опия, применяются в медицине в качестве обезболивающих средств. Опиаты – наркотические алкалоиды опиума. Часто опиатами называют алкалоиды опиумного мака и его производные, а опиоидами – их синтетические и полусинтетические производные и аналоги.

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