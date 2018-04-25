Трамп предложил «компромисс здравого смысла»: демократы отвергли, не слушая

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Президент США Дональд Трамп представил парламентариям ряд предложений, призванных положить конец конфликту с демократами и возобновить работу федеральных ведомств – в обмен на включение в госбюджет финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп назвал свои предложения «компромиссом здравого смысла», пишет в воскресенье, 20 января, новостное агентство The Associated Press.

Глава государства предложил, в частности, отложить на три года депортацию участников программы Dreamers («Мечтатели»), которая касается детей нелегальных мигрантов и позволяет молодым людям устраиваться на работу без гражданства и гринкарты.

Помимо этого Трамп даст возможность продлить на те же три года статус временной защиты для мигрантов, которые прибыли в США, спасаясь от войн и природных катаклизмов.

Демократы отвергли план Трампа еще до того, как о нем было объявлено официально: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что предложение Трампа является «компиляцией ранее отвергнутых инициатив», а лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер напомнил, что именно президент «поставил под угрозу будущее мигрантов, которым предлагает помочь».

Напомним, что в США уже почти месяц продолжается так называемый «шатдаун» правительства – самый затяжной в истории страны. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, сотрудники Белого дома, которые занимаются приемом гостей, находятся с в вынужденном отпуске.

Правительство США приостанавливает работу из-за отсутствия финансирования в третий раз за время президентства Дональда Трампа. Предыдущие сбои произошли в январе и феврале 2018 года и длились три дня и менее суток соответственно.

«Шатдаун» затронул каждое четвертое федеральное ведомство, 800.000 человек находятся в неоплачиваемом отпуске либо работают даром: в минувшую пятницу они не получили первую зарплату в новом году и рискуют остаться без следующей. Впрочем, после прошлых сбоев сотрудникам возвращали долги по зарплате.

Причиной самого продолжительного шатдауна стали разногласия между Трампом и Палатой представителей, контролируемой демократами, по вопросу о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Потребовав включить в бюджет 5,7 млрд долларов на эти цели, президент столкнулся с отчаянным сопротивлением конгрессменов, которые готовы выделить на эти цели не более 1,3 млрд.

Отказ финансировать возведение стены стал знаковым решением для Когресса, перешедшего под контроль демократов и начавшего пересмотр финансовой политики. В ответ президент объявил о прекращении работы федерального правительства.

Ранее Трамп не исключал, что введет в стране чрезвычайное положение, позволяющее добиться выделения необходимой суммы на стену, однако затем заявил, что не будет торопиться.

Трамп отменил из-за «шатдауна» поездку на экономический форум в Давосе, о чем сообщил н своей странице в социальной сети Twitter.

korrespondent.net