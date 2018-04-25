Трамп предупреждает Сирию, Россию и Иран: «В провинции Идлиб могут погибнуть сотни тысяч людей»

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Президент США Дональд Трамп предупредил Сирию, Россию и Иран об опасности атаки Идлиба – последней сирийской провинции, контролируемой противниками режима Башара Асада.

«Президенту Сирии Башару Асаду не следует безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россия и Иран совершат грубую ошибку, если примут участие в том, что может стать трагедией. Могут погибнуть сотни тысяч людей. Не дайте этому произойти», — написал Трамп в социальной сети Twitter.

3 сентября в Дамаск прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он провел переговоры с президентом Асадом, а также со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллимом, недавно вернувшимся из Москвы.

«Необходимо очистить Идлиб от террористов. Территориальная целостность Сирии должна быть защищена. В реконструкции должны принять участие все части населения, как единое целое, а беженцы должны вернуться домой», — заявил Зариф.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО, заявил, что правительство Сирии имеет полное право на ликвидацию террористов в провинции Идлиб. Он также обвинил США в том, что они разговаривают языком шантажа и ультиматумов.

NEWSru.co.il