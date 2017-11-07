Трамп прибыл в Южную Корею, где его попытаются задобрить “дипломатическими” креветками

Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в Южную Корею в рамках своего 12-дневного азиатского турне. В Сеуле Трамп проведет переговоры с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, главной темой которых должна стать ситуация вокруг ядерной программы КНДР, передает The New York Post.

Трамп рассчитывает убедить власти Южной Кореи и других стран региона оказать более серьезное давление на Пхеньян, чтобы вынудить его отказаться от ядерного оружия. Перед отлетом в Сеул Трамп заявил, что намерен решить этот вопрос с Мун Чжэ Ином.

“Готовы отбыть в Южную Корею и встретиться с президентом Муном – прекрасным джентльменом. Мы во всем разберемся”, – написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

До прибытия в Сеул Трамп посетил Японию. Позднее на этой неделе президент США отправится в Китай.

В ходе визита Трампа в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении японских властей ввести новые санкции в отношении КНДР в связи с продолжением реализации Пхеньяном ядерной программы и ракетными запусками.

Между тем власти Южной Кореи выступают за дипломатический подход к решению северокорейской проблемы. “Решение ядерной проблемы Северной Кореи должно осуществляться мирным, дипломатическим путем”, – заявила накануне визита Трампа министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва (цитата по NBC News).

Она добавила, что “новая война на Корейском полуострове не должна произойти”. Ранее, в середине сентября, Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил уничтожить Северную Корею в случае угрозы с ее стороны США и союзникам. В ответ Пхеньян пообещал нанести “невероятный” удар по Соединенным Штатам.

The New York Post пишет, что во время визита в Южную Корею самолет Трампа приземлился на американской военно-воздушной базе в Осане примерно в 60 км от Сеула. Оттуда президент Соединенных Штатов отправился на новую военную базу США “Кэмп Хамфриз” (Camp Humphreys) в городе Пхёнтхэк.

После посещения лагеря он отправится в Сеул на встречу с президентом Мун Чжэ Ином. Вечером 7 ноября состоится официальный обед, ради которого было создано особое меню.

Как пишет The Washington Post, оно основано на блюдах местной кухни. Так, среди угощений кукурузная каша с гарниром из овощей, жареные говяжьи ребра с рисом, а на десерт – шоколадный торт.

Особое место в меню занимает соевый соус, который был произведен 360 лет назад, и блюдо из креветок, пойманных у побережья спорных островов (Токто по-корейски и Такэсима по-японски), на которые претендуют Южная Корея и Япония. Из-за этого нюанса данному блюду приписывают “дипломатический подтекст”, передает Yahoo со ссылкой на AFP.

NEWSru.com

Метки: В мире, Дональд Трамп, КНДР, Мун Чжэ Ин